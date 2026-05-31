คนดัง-ศิลปินนับพันร่วมรำลึก 20 ปี “หลวงพ่อพูล” สืบสานพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์วันวิสาขบูชา

นครปฐม - วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จ.นครปฐม จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขาร “หลวงพ่อพูล อัตตรักโข” ครบรอบ 20 ปีแห่งการละสังขาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ศิลปิน ดารา นักธุรกิจ และศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศร่วมงานคับคั่ง สะท้อนพลังศรัทธาและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
วันนี้ ( 31 พ.ค.) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2569 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยมี นก บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย ลอร์ด สยม สังวริบุตร ผู้บริหารค่ายสามเศียร, ดร.ทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม ผู้บริหารค่ายท็อปไลน์ ไดมอนด์, ทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย, โอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย, ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์, ตี๋ นฤพนธ์ พานทอง, หมู กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ รวมถึง เปา เปาวลี และศิลปินนักร้องนักแสดงอีกจำนวนมากเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ นายเติมศักดิ์ ปิติธนสารสมบัติ หรือ “เสี่ยดำ” พร้อมภริยา เป็นประธานจุดเทียนชัยเปิดพิธี ท่ามกลางสาธุชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพูลที่เดินทางมาร่วมงานจนเต็มพื้นที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร
นก บริพันธ์ ชัยภูมิ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ของวัดไผ่ล้อมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 นับตั้งแต่ปี 2544 และถือเป็นงานสำคัญของวัด เนื่องจากหลวงพ่อพูลได้ละสังขารในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 ตามจิตอธิษฐานที่ท่านเคยตั้งไว้ โดยปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการรำลึกถึงบารมีและคุณูปการของครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธา
ภายในพิธี หลวงพี่น้ำฝนได้ประกอบพิธีเจิมแป้งมงคลตำรับหลวงพ่อพูลแก่ผู้ร่วมงาน ก่อนนำประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารหลวงพ่อพูล ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
นอกจากนี้ ยังมีพิธีไหว้ครูแม่ไม้มวยไทย โดยได้รับเกียรติจาก สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ตำนานครูมวยไทย และ จอมโหด ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ร่วมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่เยาวชนในสังกัด “ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหลวงพ่อพูล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีนายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง และผู้ควบคุมค่ายมวย ธ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญสรีระสังขารหลวงพ่อพูลออกจากโลงแก้ว เพื่อประกอบพิธีปลดผ้าครอง ชำระสรีระสังขาร และเปลี่ยนผ้าครองใหม่ ก่อนเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์เข้าสักการะและลงกระหม่อมเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนอัญเชิญกลับประดิษฐานภายในโลงแก้วดังเดิม พร้อมแจกจีวรผืนเก่าและเหรียญเทพฤทธิฆัมพรแก่ผู้ร่วมพิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า พิธีไหว้ครูของวัดไผ่ล้อมเป็นการสืบทอดแนวคิดแห่งความกตัญญูกตเวที และการระลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่หลวงพ่อพูลย้ำสอนลูกศิษย์มาโดยตลอด โดยท่านมักกล่าวว่า “ศิษย์ดีต้องมีครู ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีและความเจริญรุ่งเรือง”
สำหรับงาน “แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร วิสาขบูชารำลึก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม 2569 ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือนจำกลางนครปฐม โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME จังหวัดนครปฐม โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานมีกิจกรรมด้านวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี