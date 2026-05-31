แฉพ่อเลี้ยงหื่น! ข่มขึนลูกเลี้ยงวัย 14 นานนับปี ความแตกหลังน้องสาววัย 9 ขวบเห็นคาตา แม่ช็อกพึ่ง "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" พาแจ้งความ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แม่สุดช้ำ หลังลูกสาววัย 9 ขวบบอกเห็นพ่อเลี้ยงมีเพศสัมพันธ์กับพี่สาว วัย 14 ปี ก่อนสอบถามจนพบความจริงสุดสะเทือนใจว่าถูกข่มขืนมานานนับปี รีบพาเข้าแจ้งความ พร้อมร้องต้นอ้อ เป็นหนึ่ง พาแจ้งความดำเนินคดีพ่อเลี้ยงหื่น
เวลา 15.00 น. วันนี้ ( 31 พ.ค.) มูลนิธิต้นอ้อเป็นหนึ่ง พร้อมกรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี พานางสาวปู (นามสมมติ) พร้อมลูกสาว อายุ 14 ปีและอายุ9ปีเดินทางมาที่สภ. ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนาย จิระวัฒน์ ด้วงหลิ่ว 42 ปี อดีตสามีซึ่งเลิกรากันไปแล้วหลังทราบความจริงจากลูกสาววัย 9 ปีว่าอดีตสามีนั้นเคยข่มขืนกระทำชำเราลูกสาววัย 14 ปีมานานนับปี
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณห้องรับแจ้งความ พ.ต.ท ณัฐพงษ์ ศิรธนภูวดล สารวัตรสอบสวน ออกมาดำเนินการรับแจ้งความด้วยตนเองโดยได้มีการแยกสอบปากคำกับเด็กทั้งสองรายอยู่คนละห้องเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ด้านนางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือต้นอ้อ เป็นหนึ่งเผยว่า ในส่วนของเรื่องนี้ได้มีญาติของทางแม่เด็กได้ทักข้อความ Facebook มาที่เพจมูลนิธิต้นอ้อเป็นหนึ่ง เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา และได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากทราบเรื่องทางตนนั้นได้รีบประสานงานไปยัง พ.ต.ท อธิวัฒน์ ศิรเลิศฐาภรณ์ รองผู้กำกับสอบสวน สภ. ศรีราชา และพม. จังหวัดชลบุรี
กระทั่งวันนี้ได้เดินทางมาที่สภ. ศรีราชาพร้อมกับตัวแม่และเด็กอีกสองคนโดยในวันนี้จะได้มีการแจ้งความดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ในส่วนของตัวพ่อเด็กนั้นทราบมาว่า ตอนนี้ทางตัวพ่อเด็กเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้มีการแจ้งความซึ่งทางตนอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเชิญตัวมาที่สภ.ศรีราชา แต่ทราบมาว่าทางตัวพ่อเด็กนั้นไม่อยู่ที่บ้านโดยในส่วนตรงนี้ก็ อยากจะฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากจะให้ดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาและคืนความเป็นธรรมให้กับเด็กทั้งสองคน
ในส่วนทางด้าน นางสาวปู แม่ของเด็ก เปิดเผยว่าตนเอง ได้ทราบเรื่องนี้ กับลูกสาววัย 9 ขวบบอกว่าเห็นพ่อกับพี่ทำอะไรกันเหมือนกับที่พ่อกับแม่ทำ ตนเองจึงไปถามลูกสาวตนเองและลูกสาวตัวเองจึงตอบว่าใช่ หลังจากนั้นตนเองก็ไม่กล้าถามอะไรลูกอีก จึงให้ย่าเป็นคนถามเหตุการณ์ทั้งหมด