วิกฤต​ อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ จ.ตราด ฝนทิ้งช่วงกว่าเดือนทำน้ำเหลือแจกจ่าย ปชช.-ชาวสวนได้อีกแค่ 7วัน

ตราด- วิกฤต อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ จ.ตราด ปริมาณน้ำในลดต่อเนื่องหลังฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดเหลือแจกจ่ายชาวบ้าน-ชาวสวนได้อีกแค่ 7วัน ยันหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ-ฝนไม่ตก กระทบชาวบ้าน 400-500 ครอบครัวแน่
วันนี้ (31 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด ซึ่งพื้นที่กว่า 100ไร่ ว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตหลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.69 ที่ผ่านมา จนทำให้ระดับน้ำในอ่างฯ ลดลงอย่างรวดเร็วแต่ยังยังคงมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ พากันสูบน้ำไปใช้อย่างต่อเนื่อง
ไม่นับรวมการที่ประปาหมู่บ้านอ่าวใหญ่ ได้นำน้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ประมาณหลายร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวันไปใช้แจกจ่ายให้กับสมาชิกกว่า 400 ครัวเรือน
โดยขณะนี้สถานการณ์น้ำในอ่างฯ แห้งจนถึงระดับพื้นดิน และหากไม่มีน้ำฝนมาเติมในอีก 4-7 วันข้างหน้าก็เชื่อว่า จะไม่มีน้ำสูบเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน และจะไม่มีน้ำส่งให้กับผู้ใช้น้ำในสวนผลไม้อย่างแน่นอน
เบื้องต้น นายไพโรจน์ จินดาวงษ์ ประธานชุมชนตำบลอ่าวใหญ่ และอดีตกำนันตำบลอ่าวใหญ่ ได้นำเงินทุนหมู่บ้านจำนวน 2 แสนบาท ว่าจ้างผู้รับเหมาให้เข้ามาขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความลึกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำที่เหลืออยู่ไหลไปรวมกันในจุดเดียวเพื่อที่จะสามารถจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรและประปาหมู่บ้าน อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บน้ำในอนาคต
" อย่างน้อยปี 2570 อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะระบบประปาอ่าวใหญ่ จำเป็นต้องหาน้ำดิบมาป้อนให้ไม่เช่นนั้นชาวบ้านกว่า 400 -500 ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจะได้รับความเดือนร้อน ขณะที่ส่วนราชการอย่างชลประทานตราดยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้" นายไพโรจน์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายมานิตย์ สืบสังข์ ผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน ที่บอกว่าภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. 2569 ทำให้ในอ่างหมดไป และจากการประเมินเบี้องต้น หากไม่มีน้ำมาเติมทั้งจากฝนหรือจากหน่วยงานอื่น น้ำดิบที่มีเหลืออยู่จะสามารถจ่ายให้ผู้ใช้น้ำได้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำมาก และอาจจะต้องซื้อน้ำจากเอกชนมาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาในเบี้องต้นก่อน
" อยากจะให้หน่วยงานระดับจังหวัดทั้ง ชลประทานตราด หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ามาช่วยเหลือโดยด่วน เพราะขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้ว" นายมานิตย์ กล่าว