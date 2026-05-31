โจ๋เมืองหนองคายทะเลาะวิวาทอีกฝ่ายสู้ไม่ไหวชักปืนยิงร่างพรุนดับอนาถ

หนองคาย-วัยรุ่นเมืองหนองคาย 2 กลุ่ม ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ฝ่ายแรกใช้มีดฟันเจ็บสาหัส 2 ฝ่ายหลังสู้ไม่ไหวไปตามเพื่อนมา พกปืนมาด้วยยิงร่างพรุนตายคาที่ ตำรวจเร่งล่าตัว
เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. วันนี้( 31 พ.ค.) พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธมีดและปืนเป็นอาวุธ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหน้าลานจอดรถร้านบิ๊กซีมินิมาร์ท ใกล้สถานบันเทิง ชิค ชิค หนองคาย ริมถนนหนองคาย-อุดรธานี ต.หนองกอมเกาะ จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวน ตำรวจสายตรวจ และกู้ภัยประจักษ์หนองคาย
ที่เกิดเหตุพบร่างชายคนหนึ่ง ไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขาสั้นสีดำ นอนหงายเสียชีวิต ยังไม่ทราบชื่อ ตามร่างกายถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิด ใกล้กันพบมีดดาบยาวประมาณ 60 เซนติเมตร และยังพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 คน ถูกของมีคมฟันเข้าที่แขน บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์รีบปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายช่วยชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบรถยนต์ คาดว่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เบื้องต้นคาดว่า กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่าย มีเรื่องทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน ฝ่ายผู้เสียชีวิตใช้มีดดาบยาวเป็นอาวุธ ฟันคู่อริสองคนที่แขนได้รับบาดเจ็บ จนสู้ไม่ได้ เลยตามเพื่อนมาช่วย ไม่นานเพื่อนได้พกปืนมาด้วย ยิงเข้าใส่ร่างผู้เสียชีวิต แล้วหลบหนีไป ซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป