ตม.กาญจนบุรีสกัดจับแรงงานเถื่อน 7 รายคาด่านไทรโยค นั่งรถตู้จากสังขละบุรีเตรียมเข้าทำงานในเมือง

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี สนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงสกัดจับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 7 ราย ขณะโดยสารรถตู้ประจำทางจากอำเภอสังขละบุรีมุ่งหน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี สารภาพลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ก่อนเตรียมเดินทางไปหางานทำในพื้นที่ชั้นใน
พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และ พ.ต.ต.หญิง ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี จากท่ารถอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรี คาดว่าเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย
ภายหลังได้รับแจ้ง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประจำจุดตรวจถาวรไทรโยค หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยค เฝ้าติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
กระทั่งเวลาประมาณ 18.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถตู้โดยสารประจำทางสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี ขับมาจากอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี จึงเรียกตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารภายในรถ พบผู้โดยสารทั้งหมด 7 ราย เป็นชาย 5 ราย และหญิง 2 ราย โดยทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และไม่มีเอกสารแสดงตนหรือเอกสารการเข้าเมืองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวไว้เพื่อตรวจสอบ
จากการสอบสวนผ่านล่าม ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนด้านอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนจะเดินทางมาขึ้นรถตู้โดยสารบริเวณตลาดเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อเดินทางไปหางานทำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป