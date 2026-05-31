พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญวันวิสาขบูชาแน่นวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร สืบสานพระพุทธศาสนาอย่างคึกคัก

พระนครศรีอยุธยา - พุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ เดินทางร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 ณ วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร อย่างเนืองแน่น ร่วมตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และเตรียมร่วมพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา
วันนี้ ( 31 พ.ค.) บรรยากาศวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 ที่ วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาและน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดช่วงเช้า ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และกราบสักการะองค์พระเจดีย์ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
โอกาสนี้ พระครูสิริชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร ได้นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล และสวดมนต์ตลอดทั้งวัน
ขณะที่ในช่วงค่ำ ทางวัดได้กำหนดจัดพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและองค์พระเจดีย์ชัยมงคล เพื่อร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
สำหรับวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่ได้รับการรับรองจาก องค์การสหประชาชาติ ให้เป็นวันสำคัญสากล เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ โดยวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี