ศูนย์ข่าวศรีราชา- ฉาวอีกคนขับรถแอปฯดัง ลวนลาม ขย่ำจ้าวโลกโชว์ผู้โดยสารสาว เจ้าตัวโพสต์เดือดแชร์ประสบการณ์สุดแย่กับการใช้ชีวิตในเมืองพัทยา
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ นาทีถูกคนขับรถ ของแอปพลิเคชั่นดังก่อเหตุลวนลามใช้มือลูบขา ซ้ำยังใช้มือขย่ำอวัยวะเพศโชว์ ซึ่งผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าวยังได้ระบุข้อความว่า “เป็นประสบการณ์ที่เหี้.. มากจากที่อยู่พัทยามา 3 ปี นี่ครั้งแรก กลัวมาก แต่มีสติ พยายามใจดีสู้เสือจนกลับมาถึงห้องได้ ตอนนี้ทั้งจิตตก ทั้งกลัว ใจสั่นไปหมดแล้วมันจอดรถรอ มันไม่ยอมไป ใจสั่นตัวสั่น กลัวมากๆๆ ไม่เคยเจอเลยแบบนี้ #พัทยา
และภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำใหมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็น และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่งของคนขับรถผ่านแอพพลิเคชั่นรายนี้ ที่ถือเป็นความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารโดยเฉพาะกลุ่มหญิงสาวที่ทำงานกลางคืน และใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น
ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของคลิปซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปภาพทราบชื่อคือ น.ส.เมย์ อายุ 27 ปี ชาว จ.พิจิตร ที่เล่านาทีสุดช็อกให้ทีมฟังว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตนเองกับเพื่อนสาวและแฟนของเพื่อน รวม 3 คน ได้เรียกรถรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นหนึ่งจากซอย16 พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งคนขับเป็นผู้ชาย และว่าจ้างให้ไปส่งที่โรงแรมซิกเนเจอร์ โฮเทล ย่านถนนเขาทัพพระยา พัทยาใต้ เพื่อไปส่งเพื่อนกับแฟน
จากนั้นจึงเพิ่มเงินให้อีก 200 บาท เพื่อคนขับไปส่งตนเองที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลกัน แต่เมื่อออกจากโรงแรมที่พักของเพื่อนได้ไม่ไกล คนขับรถเริ่มล็อกประตูก่อนจะเอื้อมมือมาจับหน้าอก และจับขาของตนเองและพูดว่า “ ขอดูรอยสักหน่อย ”
ส่วนอีกมือคนขับได้จับที่อวัยวะเพศของตนเองและพยายามลวนลามตนเองตลอดเวลา เมื่อถึงโรงแรมยังไม่ยอมปลดล็อคประตูให้เพื่อขอแลกเบอร์โทรศัพท์กับตนเอง
" ตอนนั้นต้องการลงจากรถให้เร็วที่สุดจึงให้เบอร์โทรศัพท์ไป จนคนขัจะปลดล็อคประตูให้ก็รีบลงทันที แต่รื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะเข้าห้องพักได้ ก็เห็นว่ารถของผู้ก่อเหตุยังจอดที่ลานจอดรถนานเกือบ 1 ชั่วโมง และยังพยายามโทรศัพท์เข้ามาหลายสาย จนต้องตามพี่สาวให้มาอยู่เป็นเพื่อน"
น.ส.เมย์ ยังเผยอีกว่าเมื่อตนเองตัดสินใจรับสาย ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนเองลืมลิปสติกไว้ให้ออกไปเอาคืน แต่ไม่ทันพูดจบผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพัก โชคดีที่พี่สาวมาถึงห้องแล้วจึงถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมกับ ถามผู้ก่อเหตุว่า “ จะเข้ามาทำอะไร” ทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจแล้วเดินกลับไปที่รถและขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
" หลังเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุยังพยายามโทรศัพท์มาขอร้องให้ลบคลิป รวมถึงแฟนสาวของผู้ก่อเหตุยังโทรมาขอร้อง และยอมรับว่าแฟนตัวเองก่อเหตุในลักษณะนี้มาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ถูกถ่ายคลิปไว้ แต่เราก็ปฏิเสธที่จะลบคลิป และได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และขอดำเนินคดีกับคนขับรถรับจ้างแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้คนขับรายนี้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก"
น.ส.เมย์ ยังเผยอีกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกแย่ที่สุดในชีวิต นับตั้งแต่เดินทางมาทำงานอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ( 3 ปี ) เรียกใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเดินทางในพื้นที่พัทยา หรือเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆ (ระยอง) ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ซึ่งกาานำคลิปดังกล่าวออกมาโพสต์ เพียงต้องการเตือนภัย กับผู้ใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นให้ระวังตัว