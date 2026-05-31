(คลิป)กระแสรักสุขภาพโตต่อเนื่องทั่วโลก ททท.ลุยจัดวิ่งเทรล5ภาคกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ททท. ปักหมุดสนามที่ 3 ขอนแก่น กับงาน Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026 สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านกีฬาวิ่งเทรล เชื่อมเสน่ห์วิถีอีสาน อาหาร และสินค้า GI อัตลักษณ์ท้องถิ่น เผยกระแสความนิยมด้านสุขภาพกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตะลุยแดนอีสานจัดงาน “Amazing Thailand GI Tour & Trail
Running 2026 in Khon Kaen” สนามที่ 3 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2569 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันไปแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้(31พ.ค.) สนามนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Trail Challenge ระยะ 20 กิโลเมตร Mini Trail ระยะ 10 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร มีนักวิ่งและประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมแข่งนับพันคน
นางสาวณัฐพรรณ ตรีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า กระแส ความนิยมด้านสุขภาพกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือSports Tourism ได้รับ ความสนใจเพิ่มขึ้นและเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพสูง ททท. จึงเดินหน้าสู่สนามที่ 3 กับงาน “Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026 in Khon Kaen” ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลิ้มรสสุดยอด มะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮด” โดยนำเสนออัตลักษณ์เด่นของจังหวัดผ่านสินค้า GI อย่าง “มะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮด” ซึ่งถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น และเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยนักวิ่งทั้ง 3 ระยะ จะได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ควบคู่กับฐานกิจกรรมเรียนรู้สินค้า GI และวิถีชุมชนตลอดเส้นทาง สร้างประสบการณ์ครบทั้ง “วิ่ง กิน เที่ยว และเรียนรู้” ในกิจกรรมเดียวพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม Workshop พวงกุญแจผ้าไหม ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าไหมพื้นบ้านผ้าไหมชนบท และการทำ “ข้าวหมาก” อาหารพื้นถิ่นอีสานที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของสินค้า GI และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
นางสาวณัฐพรรณกล่าวอีกว่า การจัดวิ่ง Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026 in Khon Kaen ดังครั้งนี้เป็นการปลุกจิตวิญญาณนักผจญภัย เสิร์ฟ Experience Journey ที่ผสานการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อาหาร และชุมชน เชื่อมโยงสู่เรื่องราวสินค้า GI เด่นของภาคอีสานที่ไม่ควรพลาด สะท้อนแก่นแท้ของภูมิภาคอย่างแท้จริง ภายในงานยังมี GI Workshop เรียนรู้กระบวนการผลิต พร้อมชิม ช้อปสินค้า GI ที่คัดสรรของดีจากทั่วทั้งภาคมาจัดบูธแสดงและจำหน่ายถึงหน้างาน
นอกจากนี้ กิจกรรม “Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026” ยังเตรียมส่งต่อความสุขเปิดประสบการณ์ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวในอีก 2 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สนามที่ 4 ภาคใต้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เลอค่า กระจูดควนเคร็ง” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 ณ บ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และสนามที่ 5 ภาคกลาง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หนึ่งไม่มีสอง กับกล้วยหอมทองเมืองเพชร” ในวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 ณ บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แต่ละสนาม ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกิจกรรมวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชุมชน ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น และเลือกซื้อสินค้า GI จากแหล่งผลิตโดยตรง
สำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมวิ่งในรายการนี้ครบทั้ง 5 ภูมิภาค จะได้รับ “เหรียญสัญลักษณ์ประเทศไทย” สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งความสำเร็จ พร้อมกันนี้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเลือกซื้อสินค้า GI จากผู้ผลิตและชุมชนทั่วประเทศได้อย่างสะดวก ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/thaigishop เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI และสร้างรายได้สู่ชุมชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandfestival.org และ Facebook : Thailand Festival หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในสนามถัดไปได้ที่ https://www.gitourandtrail.com/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line Official Account: @amazinggirun