(คลิป)มักง่ายเกิน!ชาวบ้านส่งคลิปแฉทั้งรถยนต์-จยย.ย้อนศรบนถนนลำปางกันเป็นพรวน

ลำปาง - คนใช้รถใช้ถนนคู่ขนานลำปาง–งาว ขาออก ใกล้สะพานลอยคลังก๊าซฯ-หน้าห้างฯดัง มุ่งหน้าแยกหลักกิโลยักษ์..ส่งคลิปแฉคนมักง่าย ทั้งที่มีป้ายห้าม-แบร์ริเออร์/กรวยจราจรกั้น รถยนต์-จยย.ขับย้อนศรกันเป็นพรวน เสี่ยงอันตราย-หวิดเกิดอุบัติเหตุ วอนตำรวจจัดการขั้นเด็ดขาด
วันนี้(31 พ.ค.)ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งคลิปจากกล้องหน้ารถ พร้อมกับร้องเรียนว่า ขณะขับรถไปตามถนนคู่ขนานลำปาง–งาว ขาออกเมืองลำปาง บริเวณใกล้สะพานลอยคลังก๊าซ ปตท. หน้าทางเข้าห้างไทวัสดุลำปาง ซึ่งเป็นถนนฝั่งใน ทางเดียวมุ่งหน้าไปยังสี่แยกหลักกิโลเมตรยักษ์ อ.เมืองลำปาง
ซึ่งแม้บริเวณดังกล่าวจะมีป้ายจราจรระบุชัดเจนว่า “ห้ามย้อนศร” และมีการนำแบริเออร์สีส้มมาติดตั้งกั้นเป็นแนวเพื่อป้องกันรถย้อนศร แต่ยังคงมีผู้ใช้รถจำนวนมากฝ่าฝืนขับย้อนศรเข้ามา ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก
โดยคลิปจากกล้องหน้ารถผู้ร้องเรียนที่อยู่เลนฝั่งในสุด เผยให้เห็นรถยนต์กระบะคันแรกขับย้อนศรสวนมา ตามมาด้วยรถกระบะ 4 ประตู สีขาว ยี่ห้ออีซูซุ ที่ขับสวนทางมาแล้วเลี้ยวตัดหน้าเพื่อหลบเข้าช่องทางด้านซ้าย จนเกือบเฉี่ยวชนกับรถของผู้ร้องเรียนที่ขับมาตามทางปกติ
จากนั้นยังมีรถจักรยานยนต์ขับย้อนศรตามมาอีกหลายคัน และตามมาด้วยรถกระบะอีซูซุ สีดำ อีก 1 คัน ที่ขับสวนทางเข้ามา แต่ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากถนนมีลักษณะแคบ รถของผู้ร้องซึ่งขับมาตามปกติจึงต้องเปิดไฟขอทางและขับต่อ จนคนขับรถย้อนศรคันดังกล่าวต้องยอมถอยหลังไปจนถึงทางเข้าห้างไทวัสดุและเลี้ยวไปตามเส้นทางปกติ
ในคลิปยังได้ยินเสียงผู้ใช้รถซึ่งเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ ระบุว่า “เขาอุตส่าห์ทำแบริเออร์สีส้มกั้นไม่ให้ย้อนศรเข้ามา ก็ยังฝ่าฝืนกันอีก จุดนี้อย่ามักง่ายครับ อย่ามักง่าย อย่าเห็นแก่ตัว คนอื่นเขาเดือดร้อน”
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่รับผิดชอบพื้นที่ เข้ามาเพิ่มมาตรการกวดขันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีรถย้อนศรเป็นประจำ และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้รถอีกหลายรายส่งคลิปภาพเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเข้ามาร้องเรียน หลังต้องหักหลบรถย้อนศรในจุดดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านมองว่าเป็นพฤติกรรมที่มักง่ายและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนคนอื่น