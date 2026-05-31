ทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเครือข่าย “จะลอโบ่” พบแบกเป้เข้าแม่อายกลางดึกอีก

เชียงใหม่ – ทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือด..แก๊งขนยาเครือข่าย "จะลอโบ" คาดแบกเป้ขนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน แถบปู่นาโก่-เมืองยอน-ห้วยฮะ เข้าแม่อาย-เชียงใหม่ ส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทย
ชุดปฏิบัติการ ร้อย ทพ.3206 ร่วมกับ ร้อย ทพ.3207 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ยังคงออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตลอดคืนที่ผ่านมา(30-31 พ.ค.) หลังจากตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. บก.ควบคุม ทพ.ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ กองกำลังผาเมือง ว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนของกลางจำนวนมากเข้ามาตามแนวชายแดนดังกล่าว
ตกกลางดึก (30 พ.ค.)เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางใน หมู่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย ได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3 - 5 คน แบกสัมภาระเป็นกระสอบฟางเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก่อน จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที หลังจากเหตุการณ์สงบพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้เพราะเป็นช่วงกลางคืน ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องทัศนวิสัยในการมองเห็น
พร้อมกันนั้น กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มเติมกำลังจาก บก.ควบคุม ทพ.ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร้อย คทร.กองกำลังผาเมือง และ มว.ลว.ไกล กองกำลังผาเมือง เข้าควบคุมพื้นที่จุดเกิดเหตุปะทะ
กระทั่งเวลา 06.00 น.วันนี้(31 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังบริเวณพื้นที่ปะทะ จำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมกันจำนวนประมาณ 300,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ส่วนกลุ่มคนร้ายได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้แต่มีรอยเลือดติดตามพงหญ้าเป็นทางคาดว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ
สำหรับยาเสพติดชุดนี้คาดว่าขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโก่ ต.เมืองกาน จ.เมืองสาด และลำเลียงมาตามเส้นทางมาบ้านสี่หก-เมืองยอน-เปียงคำ นำไปพักคอยที่บ้านห้วยฮะ จ.เมืองสาด ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าเขาด้านช่องทางบ้านปางใน ต.มะลิกา อ.แม่อาย
และตามการข่าว คาดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดของเครือข่าย "จะลอโบ่" อดีตรอง ผบ.เขตทหารที่ 171 เชื้อสายว้า ที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบ