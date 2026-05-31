สกัดคาด่านฯแม่โถ ดอยนางแก้ว อีกล็อต 5.8 ล้านเม็ด ล็อกเป้าส่ง ตร.กำแพงเพชร ซิวรถนำถึงคลองขลุง

กำแพงเพชร – ตำรวจภาค 5 แกะรอย-ล็อกเป้า ประสาน ตร.กำแพงเพชร ตามซิวถึงคลองขลุง..คู่หูต่างวัยหนึ่งขับเก๋งทะเบียนอยุธยา อีกหนึ่งควบแอคคอร์ดทะเบียน กทม.นำทางรถขนยาล็อตใหญ่ หลังสกัดจับได้คาด่านฯแม่โถ บนทางหลวง 108 ก่อนข้ามดอยนางแก้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจภาค 5 สามารถสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่โถ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อเวลาประมาณ 03.57 น.ของวันที่ 30 พ.ค.69 พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวนกว่า 5,800,000 เม็ด
ต่อมาได้มีการประสานหน่วยงานเครือข่ายตามเส้นทางลำเลียงขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กระทั่งในช่วงเวลาประมาณ 09.00 – 11.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดการจราจร สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาอีก 2 ราย ซึ่งมีหน้าที่ขับรถนำทางและตรวจสอบเส้นทางให้กับขบวนการลำเลียงยาเสพติด
หลังการจับกุม พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผบก.ภ.กำแพงเพชร, พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย รอง ผบก.ภ.กำแพงเพชร, พ.ต.อ.ธนกร ทิพย์ศิริ ผกก.สส.ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา จึงได้สั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวโดยได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชรัชชา ปวรคุณชัย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมชุดสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด ดำเนินการสอบสวนบุคคลทั้งสองรายที่ทำหน้าที่ขับรถนำทางให้กับขบวนการลำเลียงยาเสพติด ทั้ง 2 ราย คือ ทราบชื่อภายหลังคือ นายพงษ์ศักดิ์ อายุ 27 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า ยาริส ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา และนายสมมนัส อายุ 46 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.5 ได้เดินทางมารับตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายจาก สภ.คลองขลุง เพื่อนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลสู่เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป