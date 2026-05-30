คนเชียงใหม่-นทท.พร้อมใจร่วมประเพณี "ไหว้สาป๋ารมี-เตียวขึ้นดอย"อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสักการะพระธาตุดอยสุเทพประจำปี69

เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันร่วม "เตียวขึ้นดอย" อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569
ค่ำวันนี้ (30 พ.ค. 69) ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากพร้อมใจกันร่วมงานประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นรถบุษบก พร้อมทั้งนำเครื่องสักการะแบบล้านนา และผู้เข้าร่วมงานเคลื่อนขบวนเดินเท้าจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทางรวมประมาณ 11 กิโลเมตร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชา ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (31 พ.ค. 69)
ทั้งนี้ตลอดเส้นทางมีขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ พร้อมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้าร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอย ด้วยการเดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกันอย่างเนืองแน่น โดยในช่วงเช้าพรุ่งนี้ (31 พ.ค. 69) ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เมื่อขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นถึงหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ แล้ว จะมีพระสงฆ์ลงมาจากบันไดนาคออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันสืบสานประเพณี และร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน
สำหรับ“ งานประเพณีเตียวขึ้นดอย“ จัดขึ้นทุกวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 8 เหนือ หรือคืนก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน โดยประชาชนชาวล้านนาไทยและพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว จะพร้อมใจกันเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปร่วมถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี และได้ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านานจนเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว ซึ่งในแต่ละปีจะมีศรัทธาประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่ลานครูบาศรีวิชัยขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะมีการจัดจุดบริการประชาชนไว้คอยให้บริการ และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆมาอยู่ประจำแต่ละจุดเพื่อเจริญพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และจัดบุคลากรทางการแพทย์ไว้คอยรองรับผู้ป่วย