โปลิเทคนิคลานนาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เข้มลุยมาตรการสถานศึกษาปลอดควันบุหรี่100%-ติดวงจรปิดตรวจจับ

เชียงใหม่-วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ไม่สูบ ไม่รับควัน ใส่ใจสุขภาพ และเพื่ออนาคตที่ดี พร้อมวางมาตรการเข้มเดินหน้าสู่สถานศึกษาต้นแบบปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งตรวจค้น ติดกล้องวงจรปิดจุดสุ่มเสี่ยงที่นักศึกษาจะแอบสูบบุหรี่ตลอดจนตัดคะแนนคุณธรรม และประสานข้อมูลกับผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของบุตรหลาน จนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตจากกรมควบคุมโรค
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ที่ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุก วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2569 "ร่วมสุขภาพดี ห่างไกลบุหรี่ไปด้วยกัน ไม่สูบ ไม่รับควัน ใส่ใจสุขภาพ และเพื่ออนาคตที่ดี" ด้วยการให้คำแนะนำความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นอันตรายเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพ เพราะที่ผานมาต้องมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เจ็บล้มป่วย จากการทดลอง จากการสูบ ให้กับนักศึกษากว่า 4 พันคนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมเต็มชีวิตที่ดีให้กับตัวเราและครอบครัว ณรงค์ไปร่วมกันในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การไม่สูบบุหรี่
ทั้งนี้ อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เปิดเผยว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯจะเป็นเด็กช่วงอายุ 16 ปี เป็นต้นไปเริ่มเข้าเรียนรับ ปวช.1 ซึ่งเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อในการใช้ชีวิตที่ต้องได้รับการดูแล เรื่องการสูบบุหรี่ก็เป็นอีก 1 ปัจจัย เพราะว่าการสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดหลายๆอย่าง ซึ่งวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องปราบนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ในวิทยาลัยซึ่งนอกจากจะผิดระเบียบแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีการทำข้อตกลงเงื่อนไขกับนักศึกษาตั้งแต่วันที่รับสมัครเข้ามา มีการประชุมชี้แจงทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง หลังจากนั้นก็จะนำนักศึกษาเข้าสู่ประบวนการการปรับพื้นฐานเช่นนำนักศึกษาเข้าค่ายทุกชั้นปีก่อนเปิดเทอมเป็นต้น ช่วงที่นักศึกษาใช้ชีวิตในสถานศึกษาก็จะมีการตรวจค้น และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสุ่มเสี่ยงที่จะมีการแอบสูบบุหรี่เช่นห้องน้ำและรอบๆวิทยาลัยฯ 300 กว่าตัว โดยมีอาจารย์มอนิเตอร์หน้าจอตลอดเวลา เมื่อพบพฤติกรรมของนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงจะสูบบุหรี่เช่นเข้าห้องน้ำด้วยกัน 2 คน อาจารย์ที่มอนิเตอร์อยุ่หน้าจอห้อง CCTV ก็จะประสานอาจารย์ประจำคลินิกพัฒนานักศึกษา หรืออาจารย์ฝ่ายปกครองที่ประจำจุดต่างๆในวิทยาลัยฯ เข้าไปตรวจสอบทันที
โดยในปีการศึกษานี้มีการตรวจพบนักศึกษาที่แอบสูบบุหรี่อยู่ทั้งหมด 7 ราย จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดกว่า 4 พันคน หลังจากพบพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแรกก็จะนำตัวนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสอบสวนว่าสาเหตุของการสูบบุหรี่เกิดจากอะไรและทำการตักเตือน ทำประวัติ เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะมีการสื่อสารประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป หลังจากนั้นก็จะมีการตัดคะแนนคุณธรรม 50 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม อย่างไรก็ตามถ้าหากว่านักศึกษาคนไหนที่ถูกหักคะแนนคุณธรรมจนหมดก็จะมีการนำนักศึกษาคนดังกล่าวเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อปรับพฤติกรรมในช่วงปิดภาคเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายเช่นพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและสารวัตรนักเรียน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายและพิษภัยของสารเสพติดให้กับนักศึกษากลุ่มดังตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งจากสถิติที่มีการตรวจยึดบุหรี่ส่วนใหญ่พบว่าจะเป็นบุหรี่มวนมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายทำให้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชนเปลี่ยนไป
ขณะเดียวกัน อ.ครรชิต เมฆขลา กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีการป้องปรามห้ามสูบบุหรี่ในวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาในวิทยาลัยได้รางวัลชนะเลิศ จากการทำโครงงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จาก สสส.จากผลงานสติกเกอร์ลดและเลิกการสูบบุหรี่ และรางวัลระดับดีเลิศ ในโครงงานลิปสติกดอกหญ้าขาวลดการสูบบุหรี่ จากนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยลิปสติกจากหญ้าดอกขาวลดการสูบบุหรี่ของนักศึกษา "ทีมครูปั้น เด็กปรุง" เริ่มต้นจากการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนนวัตกรรม ออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงทำให้เกิดการริเริ่มในการเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ในเรื่องของอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่แบบมวนในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยลงและพบเห็นตามหน้าสื่อ ไม่เว้นแม้แต่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำให้บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ทีมครูปั้นเด็กปรุง พร้อมกับทีมวิจัยได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ โดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ หญ้าดอกขาว ซึ่งมีสรรพคุณที่สามารถเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ ทำให้ผู้สูบรู้สึกไม่อยากสูบอีกต่อไป ซึ่งด้วยผลงานวิจัยและโครงงานของนักศึกษาที่กล่าวมาในเบื้องต้นประกอบกับนโยบายของวิทยาลัยฯที่ได้มีการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาต้นแบบปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์แบบเข้มข้นทำให้วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ระดับดีเด่น