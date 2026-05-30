พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! ชาวบ้านทุ่งกระต่ายจับ “ปลาหมอคางดำ” แปรรูปขาย สร้างรายได้วันละ 500 บาท

เพชรบุรี - ชาวบ้านทุ่งกระต่าย อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รวมพลังเปลี่ยนปัญหาปลาหมอคางดำระบาดในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ด้วยการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาสดจำหน่าย สร้างรายได้เสริมวันละ 400-500 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านทุ่งกระต่าย หมู่ 1 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันพลิกวิกฤตจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำปลาหมอคางดำที่จับได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาแปรรูปเป็นปลาสดและปลาแดดเดียวจำหน่าย สร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน ควบคู่ไปกับการช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
นางทิพาพร แก้วประเสริฐศรี ประมงอำเภอหนองหญ้าปล้อง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงบ้านทุ่งกระต่าย โดยมี น.ส.ผุสดี บัวแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้ใหญ่บ้านทุ่งกระต่าย นำเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปปลาหมอคางดำของชาวบ้านในชุมชน
น.ส.ผุสดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันหมู่บ้านมีประมาณ 70 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผัก ปลูกผลไม้ และรับจ้างทั่วไป ขณะที่มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงราว 10 ครัวเรือน ซึ่งหันมาใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำที่พบจำนวนมากในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ
หนึ่งในนั้นคือครอบครัวของ “ลุงมนูญ” และ “ป้าจอก” ที่ออกทอดแหจับปลาในอ่างเก็บน้ำทุกวัน โดยส่วนใหญ่จะได้ปลาหมอคางดำขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม และเคยพบปลาขนาดใหญ่น้ำหนักเกือบ 8 ขีด สำหรับการจับปลาในวันดังกล่าว สามารถจับปลาหมอคางดำได้ประมาณ 8 กิโลกรัม พร้อมปลานิลขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 2 กิโลกรัม รวมทั้งปลากด ปลาตะเพียน และปลาอื่น ๆ ก่อนนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ปัจจุบันปลาหมอคางดำแดดเดียวจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ส่วนปลาสดจำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 400-500 บาท อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
น.ส.ผุสดี กล่าวว่า ปลาหมอคางดำเริ่มพบในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ มาหลายปีแล้ว โดยคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากนักตกปลาจากนอกพื้นที่นำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นเหยื่อตกปลา และเมื่อใช้ไม่หมดจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านได้ปรับตัวด้วยการนำปลาหมอคางดำมาบริโภคและแปรรูปจำหน่าย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดจำนวนปลาในแหล่งน้ำแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
ด้านนางทิพาพร กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมากที่สุดในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยหน่วยงานประมงได้ดำเนินมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปล่อยปลาอีกงซึ่งเป็นปลานักล่า การจัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” เพื่อกำจัดปลาหมอคางดำ รวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว
ทั้งนี้ การแปรรูปปลาหมอคางดำของชาวบ้านทุ่งกระต่าย นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ ช่วยสร้างรายได้แก่ครัวเรือนในชุมชน พร้อมทั้งมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม.