นครพนมหนุนแปลงใหญ่ลูกอ๊อดแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูง นำร่องด้วยเมนูกบยัดไส้หรืออั่วกบ

นครพนม-จังหวัดนครพนมขับเคลื่อน BCG Model เปิดโครงการพัฒนาประมง "แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้" ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น "กบยัดไส้" หรือ "อั่วกบ" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ยกระดับเป็นสินค้าเด่นของชุมชน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านการประมงด้วยเทคโนโลยีแบบ BCG Model สู่เกษตรมูลค่าสูง" โดยมีนายอำเภอเรณูนคร ประมงจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
ดัน "อั่วกบ" เป็นสินค้าพรีเมียมชุมชน
ผศ.จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครพนม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหนองแต้ จำนวน 50 ราย โดยมุ่งเน้นการนำแนวคิด BCG Model (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) มาปรับใช้กับการเพาะเลี้ยงกบ
ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ การนำ "ขี้ลูกฮวก" (มูลลูกอ๊อด) ซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่เคยถูกละเลย มาวิจัยและพัฒนาเป็นวัตถุดิบเสริมในการผลิตอาหารกบ เพื่อลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น "กบยัดไส้" หรือ "อั่วกบ" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ยกระดับเป็นสินค้าเด่นของชุมชน กิจกรรมที่น่าสนใจ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุน การฝึกปฏิบัติการแปรรูปกบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมทักษะการตลาดและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวชื่นชมคณะทำงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ โดยเน้นย้ำว่า การเลี้ยงกบและลูกอ๊อดเป็นอาชีพที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนในจังหวัดนครพนม การนำนวัตกรรมตามแนวทาง BCG มาใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโมเดลเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้อย่างแท้จริง
จากอาชีพเสริมสู่ "แปลงใหญ่" ประจำหมู่บ้าน
สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ นำโดย นายพรม พิมพระจันทร์ ประธานกลุ่ม และนายณรงค์ศักดิ์ ศรีอำคา รองประธานกลุ่ม ได้เริ่มบุกเบิกการเลี้ยงกบมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีการเติบโตจนมีสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นทางการ 32 ราย และมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกบทั้งหมู่บ้านรวม 56 ราย โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ขยับฐานะจากอาชีพพื้นบ้านสู่ต้นแบบเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดในปัจจุบัน