“ไรเดอร์” แอบถ่ายคลิป นร.-นศ.-สาววัยทำงานใส่กระโปรงยกขาขึ้นซ้อนมอ’ไซค์ โพสต์เรียกยอดวิว เจอแจ้งความแล้ว!

พิษณุโลก - "ไรเดอร์"แอบถ่ายคลิปนักเรียนหญิง-นักศึกษา/สาววัยทำงาน ใส่กระโปรงซ้อนมอเตอร์ไซด์ส่ออนาจาร เรียกยอดวิวยอดไลค์เป็นแสนเป็นล้าน จนถูกแฉกระฉ่อนโซเชียลฯ แม้แต่เพื่อนร่วมอาชีพยังทนไม่ไหว ก่อนเจ้าตัวจะอัดคลิปรับผิดขอโทษ ล่าสุดเจอทีมงาน"อดีต สส.เขต 1 พิษณุโลก" พาผู้ปกครอง-ผู้เสียหาย ขึ้นโรงพักแจ้งความ 3 ข้อหาหนัก
วันนี้(30 พ.ค.) นายจเด็ศ จันทรา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคเพื่อไทย มอบหมายให้ น.ส.ติรณา แผนชาติ เลขาฯ เป็นตัวแทนพร้อมด้วยทีมทนายความ พาผู้ปกครองและนักเรียนหญิงผู้เสียหาย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.สันตสิริ เมตตาวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก
กรณี “เบนซ์ ไรเดอร์” พฤติกรรมชอบไปรับนักเรียนหญิงที่ใส่กระโปรงตามโรงเรียนชื่อดังต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา และหญิงสาววัยทำงาน แล้วถ่ายคลิปจากกล้องที่ติดเอาไว้หน้ารถจักรยานยนต์ ทำให้คลิปที่ถ่ายออกมาดูไม่เหมาะสม ส่อไปในเชิงอนาจารขณะขึ้นลงจากรถ ก่อนนำคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกยอดวิวและผู้ติดตาม
ซึ่งบางคลิปมีผู้เข้าไปดูแล้วประมาณ 1 แสน ถึง 1 ล้านครั้ง และมีการเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงลามกอนาจาร ขณะที่นักเรียนหรือนักศึกษาบางรายไม่ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวเลย ก่อนจะมีการแจ้งเตือนภัยไปยังกลุ่มผู้ปกครองตามโรงเรียนต่างๆ
เพราะถือการกระทำลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายผิดข้อกฎหมาย และมีอัตราโทษร้ายแรง คือ อนาจาร คุมคามทางเพศ และ พรบ.คอมฯ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ถ้าเข้าข่ายอนาจารมากสุดถึง 10 ปี
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกให้ “เบนซ์ ไรเดอร์”มารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัว ซึ่งหากหลบหนีหรือไม่ยอมมาพบพนักงานสอบสวนจะต้องถูกออกหมายจับทันที
ทั้งนี้ล่าสุด “เบนซ์ ไรเดอร์” ปิดช่องทางสื่อสารไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีคนแคปหลักฐานเอาไว้ได้ทันนำมาแจ้งเตือน จนเจ้าตัวออกมาบอกรู้สึกสำนึกผิด-ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊ก “สิทธิพงษ์ ทองนาค” โดยในคลิปได้ยกมือไหว้ตลอดเวลา และกล่าวขอโทษบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนหญิงที่ถูกถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ไม่เหมาะสม ยอมรับผิดที่ทำคลิปออกมาให้ผู้ปกครองทุกท่านไม่สบายใจ และสัญญาว่าจะไม่ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกแล้ว และขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพ-บริษัทที่ทำภาพลักษณ์เสียหาย ยืนยันว่าจะลบคลิปออกไปทั้งหมด