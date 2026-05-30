ตร.จราจรกาญจน์รวบหนุ่มนนทบุรีคาด่าน ซุกยาบ้า-พกปืนเถื่อน พร้อมจับสาวโคราชใช้ป้ายภาษีปลอมตบตาเจ้าหน้าที่

กาญจนบุรี - ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี รวบหนุ่มเมืองนนทบุรี พร้อมยาบ้า อาวุธปืนพกสั้น-กระสุนปืน สารภาพเสพยาบ้าก่อนขับรถกลับบ้าน พร้อมจับสาวโคราชใช้ป้ายภาษีปลอมตบตาเจ้าหน้าที่
วันนี้ ( 30 พ.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี พ.ต.ต.เมธี บัวซ้อน สารวัตรจราจร และ ร.ต.อ.ทศพล มีทรัพย์มาก รองสารวัตรจราจร นำกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย บริเวณทางหลวงหมายเลข 367 (ถนนบายพาส) หมู่ 1 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ต่อมาเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับผ่านจุดตรวจมุ่งหน้าแยกวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่และเอกสารประจำรถ
ระหว่างตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นผู้ขับขี่มีอาการพิรุธคล้ายผู้เสพยาเสพติด จึงเชิญตัวลงจากรถเพื่อตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 6 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะคนขับ พร้อมอุปกรณ์การเสพ นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาด .32 จำนวน 2 นัด ซุกซ่อนอยู่ภายในคอนโซลกลางรถ
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ขับขี่มาสอบสวนที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี ทราบชื่อคือ นายสิทธิพล หรือนุ้ย อายุ 34 ปี ชาวตำบลบางคอรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จากการสอบสวน นายสิทธิพลให้การรับสารภาพว่า ได้ขับรถมาจากจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาส่งครอบครัวในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยยาบ้าดังกล่าวซื้อมาจากบุคคลชื่อ “ต้น” ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 เม็ด ราคา 200 บาท ก่อนเดินทางกลับได้เสพไปแล้ว 1 เม็ด จึงเหลืออยู่ 6 เม็ด ส่วนอาวุธปืนเป็นของตนเอง และกำลังนำไปส่งให้ผู้ที่ติดต่อขอซื้อ แต่ถูกจับกุมเสียก่อน
ภายหลังเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จึงแจ้งข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” และ “ขับรถขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 อยู่ในร่างกาย” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ระหว่างการตั้งด่านในบริเวณเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังจับกุม น.ส.ณัฐวรรณ หรือตะวัน อายุ 28 ปี ชาวตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
จากการตรวจสอบพบว่า ป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์หมดอายุตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดย น.ส.ณัฐวรรณ รับสารภาพว่า ได้นำป้ายแสดงการเสียภาษีปลอมมาติดหน้ารถด้วยตนเอง เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดินทางไปอำเภอศรีสวัสดิ์ ก่อนถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ใช้และแสดงเอกสารราชการปลอม” ตามกฎหมายต่อไป