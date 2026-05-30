กองปราบ-ตม. ผนึกกำลังรวบแก๊งมาเฟียชาวจีนหลบหนีคดีปล่อยเงินกู้ทวงหนี้โหดซ่อนตัวใน จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองปราบ-ตม. ผนึกกำลังรวบแก๊งมาเฟียชาวจีน หลบหนีคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบและทวงหนี้โหดมาหลบซ่อนตัวใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบมีเหยื่อในประเทศจีนถูกก่อเหตุกว่า 40 ราย
วันนี้ ( 30 พ.ค.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี บุกเข้าควบคุมตัวกลุ่มชาวจีนซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของทางการจีน เนื่องจากก่อคดีร้ายแรงในประเทศจีนหลายคดี และหลบหนีมาซ่อนตัวในประเทศไทย
โดยสามารถควบคุมตัวตัวการใหญ่ได้ 3 ราย และจับกุมผู้กระทำความผิดได้อีก 1 ราย ประกอบด้วย Mr. Zhang Shuai (นายจาง ช่วย/ผู้สั่งการ) อายุ 34 ปี ที่หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ใสหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม. 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งถูกเพิกถอนวีซ่า
Mr. Xiao Jian (นายเสี่ยว เจี้ยน/ผู้ปฏิบัติ/มืออุ้มเหยื่อ) อายุ 36 ปี หลบซ่อนตัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม. 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ต้องหาที่ 2 ถูกเพิกถอนวีซ่า
Ms. Ge Ning (นางเก้อ หนิง/ผู้ปฏิบัติ/มืออุ้มเหยื่อ) อายุ 34 ปี จับกุมได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม. 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ต้องหาที่ 3 ถูกเพิกถอนวีซ่า
และ 4. Mr. Yang Yue (นายหยาง เยว่/ผู้ปฏิบัติ/มือทรมานเหยื่อ) อายุ 34 ปี ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม. 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ต้องหาที่ 4 ถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด นานกว่า 245 วัน และถูกนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.69 ที่ผ่านมา
การจับกุมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย(ศปชก.ตร.) มีนโยบายให้คุมเข้มการตรวจสอบการเข้า-ออกประเทศ และเร่งกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรต่างชาติ จึงสั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันเปิดปฏิบัติการรวบแก๊งมาเฟีย ชาวจีน 4 ราย ที่หลบหนีคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบและทวงหนี้โหดมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในประเทศจีน กระทั่งเมื่อวันที่ 20 มี.ค.68 สำนักงานความมั่นคงเฟิงหนาน เมืองถังชาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศจับผู้กระทำความผิด 4 ราย ได้แก่ Mr. Zhang Shuai (นายจาง ช่วย) สัญชาติจีน อายุ 34 ปี, Mr. Xiao Jian (นายเสี่ยว เจี้ยน) สัญชาติจีน อายุ 36 ปี, Ms. Ge Ning (นางเก้อ หนิง) สัญชาติจีน อายุ34 ปี และ Mr. Yang Yue (นายหยาง เยว่) สัญชาติจีน อายุ 34 ปี ในความผิดฐาน ประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ก่อความวุ่นวาย และทวงนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ
หลังจากที่ผู้ต้องหาที่ 1 ได้สั่งการให้ ผู้ต้องหาที่2, ผู้ต้องหาที่ 3 และ ผู้ต้องหาที่ 4 ก่อเหตุ ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงให้กับเหยื่อในประเทศจีนกว่า40 ราย ในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือน หากไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ในเวลาลาที่กำหนด ผู้ต้องหาที่ 2 และ ผู้ต้องหาที่ 3 มีหน้าที่จับผู้เสียหายไปกักขังที่ห้องเช่า และร่วมกับ ผู้ต้องหาที่ 4 ทารุณเหยื่อด้วยการทุบตี และทรมานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อขูดรีดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ธ.ค.67 ที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (กก.2 บก.ป.) ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาเฟียกลุ่มดังกล่าว เพื่อเสาะหาที่อยู่ที่ต้องสงสัยว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 4 ราย ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย มีพฤติกรรมการหลบเลี่ยงการลงทะเบียนใช้ยานพาหนะ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยชื่อหรือหนังสือเดินทางของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและติดตามตัว หลังจากการสืลสวนอยู่นานกว่า 2 เดือน จึงสามารถระบุพื้นที่ต้องสงสัยได้
จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กก.สส.บก.ตม.3 และ ตม.จว.ชลบุรี) ขอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหาราย Mr. Zhang Shuai , Mr. Xiao Jian และ Ms. Ge Ning และพบว่า Mr. Yang Yue เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด นานกว่า 245 วัน
และขออนุมัติหมายค้น ศาลจังหวัดพัทยาที่ 136/2569 และ 137/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค.69 เพื่อเข้าจับกุมอาชญากรทั้ง 4 รายที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านหรู 2 แห่งใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรีพบผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย จึงได้ดำเนินการควบคุมผู้ต้องหาที่ 1,2 และ 3 นำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. (ห้องกัก ตม.สวนพลู) และจับกุมผู้ต้องหาที่ 4 ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดี ก่อนดำเนินการส่งตัวอาชญากรทั้ง 4 รายข้างต้น กลับประเทศเพื่อไปรับโทษตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังฝาก เตือนภัยประชาชน หลีกเลี่ยงการกู้เงินจากแอปพลิเคชันหรือกลุ่มทุนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะมักแฝงด้วยดอกเบี้ยมหาโหดและการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายและรุนแรง…..