“ยศชนัน” มอบนโยบาย ชูม.กาฬสินธุ์เป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรมูลค่าสูง

กาฬสินธุ์-“ยศชนัน” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อว.ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ มอบนโยบายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม พร้อมเร่งผลักดันม.กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตเกษตรมูลค่าสูง เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม และเมืองแห่งการศึกษา
วันนี้ ( 30 พ.ค.) ที่ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 70 พรรษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์,
นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 4, รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมในกิจกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 8 บูธ ซึ่งสะท้อนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ผ่านองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม อาทินวัตกรรมชีวภาพจากภาคการเกษตรเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการสุขาภิบาลชุมชน “ดูดส้วมเด้อ”
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกกาฬสินธุ์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อดิจิทัลและ AI นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ และการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและยกระดับสถานะทางสังคมของประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์
รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย กลไกผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และระบบบริการสุขภาพในภูมิภาค ต้นแบบการจัดการศึกษาคุณภาพที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน
เพื่อสร้างฐานกําลังคนแห่งอนาคตและยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ การพัฒนากำลังคนด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม แหล่งเรียนรู้ วิจัย และอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำปาว เพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ของ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและสตาร์ทอัพท้องถิ่น เพื่อยกระดับภาคเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาระบบงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ยังพูดถึงประเด็นซากดึกดําบรรพ์กาฬสินธุ์ มรดกธรรมชาติสู่การเรียนรู้ วิจัย และการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย
ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร โดยเน้นย้ำบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาประเทศ ผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคน การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
จ.กาฬสินธุ์เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม หากสามารถทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ จะทำให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ เพราะมีต้นทุนหลายอย่างที่หลายพื้นที่ไม่มี สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเศรษฐกิจเวลเน็ส การส่งเสริมเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องส่งเสริมเรื่องของการพยาบาล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งกาฬสินธุ์เองมีแนวทางทำเรื่องเกี่ยวกับไซปาร์คต่างๆ เพื่อเป็นจุดรวมเด็กนักเรียน นักศึกษามาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ทำให้เกิดเรื่องเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งวันนี้กาฬสินธุ์สามารถเป็นฮับจุดศูนย์กลางเกษตรมูลค่าสูงได้ เช่นเครื่องสำอาง สมุนไพรต่างๆ และสัตว์น้ำ เช่น กุ้งก้ามกราม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนทุกมิติทุกรูปแบบ
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงมูลค่าสูงเช่นกัน โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวา เป็นเรื่องที่จะต้องสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสส.ในพื้นที่กาฬสินธุ์เองก็ได้เสนอเป็นมรดกโลกด้วย ทางอว.เองก็จะร่วมกันผลักดัน
นอกจากนี้ จ.กาฬสินธุ์ยังมีความจำเป็นดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำ เพื่อให้เป็นเมืองเกษตร น้ำดี ไม่ท่วม ไม่แล้ง มีความจำเป็นต้องใช้งานวิจัย และความร่วมมือทางจังหวัด และทุกภาคส่วน เพื่อให้จ.กาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในหมุดหมาย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน รวมทั้งเป็นเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งทุกอย่างต้องทำควบคู่กันไป