พายุฝนถล่ม อ.พานทอง จ.ชลบุรี ทำน้ำท่วมถนนสายหนองตำลึง-ขาเข้าเมืองชลบุรี สูงกว่า 50 ซม.

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พายุฝนถล่ม อ.พานทอง จ.ชลบุรี ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทำน้ำท่วมถนนสายหนองตำลึง-ขาเข้าเมืองชลบุรีสูงกว่า 50 ซม.การจราจรเป็นอัมพาต รถติดสะสมยาวกว่า 2 กม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 30 พ.ค.) ได้เกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักในพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จนทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนพื้นผิวจราจรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขประยูร ต.หนองตำลึง ฝั่งขาเข้าเมืองชลบุรี ที่ระดับน้ำท่วมขังสูงกว่า 50 เซนติเมตร จนกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่วิ่งลุยน้ำและต้องดับกลางทาง
ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้สะดวก และต้องชะลอความเร็วขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
และยังทำให้การจราจรบนถนนสุขประยูรฝั่งขาเข้าเมืองชลบุรีติดขัดอย่างหนัก ท้ายแถวสะสมยาวกว่า 2 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางถนนสุขประยูร ขาเข้าเมืองชลบุรี ช่วง ต.หนองตำลึง - อ.พานทอง หลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นหากไม่มีความจำเป็น หรือตรวจสอบเส้นทางลัดก่อนออกเดินทาง
ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว และหากช่วงเย็นถึงค่ำไม่มีฝนตกซ้ำการจราจรก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ