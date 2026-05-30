ชาวนาบัวอุบลฯ เร่งเก็บดอกบัวขายวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา" รายได้งาม

อุบลราชธานี-ชาวนาบัวในอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เร่งเก็บดอกบัวที่โตเต็มที่ส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้านำไปขายในตลาดช่วงวันวิสาขบูชา สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ที่นาบัวบ้านคำขวางหมู่ 5 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นางนิตธิญา คุณสมบัติ ชาวนาบัวบ้านคำขวางหมู่ 5 เร่งเก็บดอกบัวขายส่งให้ลูกค้า ก่อนถึงวันวิสาขบูชา โดยช่วงนี้ ราคาดอกบัวเฉลี่ยตกอยู่ที่ราคาดอกละ 2-4 บาท แล้วแต่ขนาด เพราะช่วงนี้ นาบัวต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับฝนที่ตกลงมา ทำให้ใบบัวบานไม่เท่ากัน แต่ยังคงออกดอกให้ตามฤดูกาล
นางนิตธิญา ยังกล่าวว่า ช่วงนี้ มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำและขาจรมาสั่งดอกบัวที่ตนปลูกไว้ เพื่อนำไปขายวันวิสาขบูชา ทำให้มีลูกค้ามาสั่งดอกบัวตนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนมีความต้องการนำดอกบัวไปกราบไหว้บูชาพระ และใช้เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ส่งผลให้ต้องเร่งเก็บผลผลิตส่งขายให้ทันกับความต้องของตลาดที่สูง 2-3 เท่าตัว