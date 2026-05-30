ร้านค้าศรีราชาตื่นตัว! เร่งติดป้ายรับ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” มั่นใจกระตุ้นกำลังซื้อ ดันเศรษฐกิจชุมชน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ร้านค้าในพื้นที่อำเภอศรีราชา ชลบุรี เริ่มตื่นตัวรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” โดยเร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านเพื่อแจ้งประชาชนว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ สร้างความเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
วันนี้ ( 30 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” ในพื้นที่อำเภอศรีราชา พบว่าร้านค้าหลายแห่งเริ่มติดป้ายประชาสัมพันธ์และเตรียมระบบรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการและประชาชน
ด้านนายปุ๊ เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในพื้นที่ เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ใช้สิทธิ์มีภาระร่วมจ่ายลดลง จากเดิมที่ต้องจ่ายเองร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 40 ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น กล้าจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิม และช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
“โครงการลักษณะนี้ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีลูกค้าเพิ่มขึ้น เงินหมุนเวียนในชุมชนดีขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่หลายครัวเรือนยังต้องเผชิญภาระค่าครองชีพที่สูง” นายปุ๊ กล่าว
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์ โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการซื้ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการที่ร้านค้าติดป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถวางแผนเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ หลายฝ่ายคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการค้าขายในระดับชุมชนให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569.