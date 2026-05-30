xs
xsm
sm
md
lg

หัวหินจัดใหญ่ “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” เนรมิตหาดเขาตะเกียบตระการตา พลุกว่า 8,888 ลูก กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ – เทศบาลนครหัวหินจัดเต็มแสง สี เสียง เปิดงาน “เทศกาลพลุและดนตรีนครหัวหิน Hua Hin Fire Wave Fest 2026” อย่างยิ่งใหญ่ริมชายหาดหัวดอน-เขาตะเกียบ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงกรีนซีซั่น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้าพื้นที่

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา บริเวณหาดหัวดอน-เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” (A Fireworks & Music Beach Festival) โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน

สำหรับงาน “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ภายใต้แนวคิด Beach Lifestyle Festival ที่ผสานดนตรี ศิลปะ แสง สี และกิจกรรมริมชายหาดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหัวหินในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างสีสันการท่องเที่ยวยามค่ำคืน และยกระดับหัวหินสู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลระดับนานาชาติ

ไฮไลท์สำคัญของงานคือการแสดงพลุไฟริมทะเลสุดตระการตากว่า 8,888 ลูก ที่ออกแบบการจุดให้สอดประสานกับจังหวะดนตรีตลอดการแสดง โดยจัดวันละ 2 รอบ เวลา 19.50 น. และ 21.50 น. นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประติมากรรมแสงไฟ (Light Installation) ภายใต้แนวคิด “Lightwave Reflections แสงและคลื่น” รวมถึงการแสดง “The Luminous Wave” โชว์ LED Flyboard สุดอลังการจาก “สุขสันต์ ทองไทย” แชมป์โลก Flyboard World Championship 3 สมัย และการแสดงควงพลุ “The Sparkle Fire” ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมริมชายหาด

ภายในงานยังรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 120 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมความบันเทิงหลากหลาย และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ PALMY, PAPER PLANES, DA ENDORPHINE และ WANYAI ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสุขให้กับนักท่องเที่ยวตลอดสองวันของการจัดงาน

ทั้งนี้ เทศบาลนครหัวหินคาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และชุมชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับแนวหน้าของประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดงาน.




หัวหินจัดใหญ่ “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” เนรมิตหาดเขาตะเกียบตระการตา พลุกว่า 8,888 ลูก กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่น
หัวหินจัดใหญ่ “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” เนรมิตหาดเขาตะเกียบตระการตา พลุกว่า 8,888 ลูก กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่น
หัวหินจัดใหญ่ “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” เนรมิตหาดเขาตะเกียบตระการตา พลุกว่า 8,888 ลูก กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่น