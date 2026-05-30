หัวหินจัดใหญ่ “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” เนรมิตหาดเขาตะเกียบตระการตา พลุกว่า 8,888 ลูก กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่น

ประจวบคีรีขันธ์ – เทศบาลนครหัวหินจัดเต็มแสง สี เสียง เปิดงาน “เทศกาลพลุและดนตรีนครหัวหิน Hua Hin Fire Wave Fest 2026” อย่างยิ่งใหญ่ริมชายหาดหัวดอน-เขาตะเกียบ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงกรีนซีซั่น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้าพื้นที่
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา บริเวณหาดหัวดอน-เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” (A Fireworks & Music Beach Festival) โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน
สำหรับงาน “Hua Hin Fire Wave Fest 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ภายใต้แนวคิด Beach Lifestyle Festival ที่ผสานดนตรี ศิลปะ แสง สี และกิจกรรมริมชายหาดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหัวหินในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างสีสันการท่องเที่ยวยามค่ำคืน และยกระดับหัวหินสู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลระดับนานาชาติ
ไฮไลท์สำคัญของงานคือการแสดงพลุไฟริมทะเลสุดตระการตากว่า 8,888 ลูก ที่ออกแบบการจุดให้สอดประสานกับจังหวะดนตรีตลอดการแสดง โดยจัดวันละ 2 รอบ เวลา 19.50 น. และ 21.50 น. นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประติมากรรมแสงไฟ (Light Installation) ภายใต้แนวคิด “Lightwave Reflections แสงและคลื่น” รวมถึงการแสดง “The Luminous Wave” โชว์ LED Flyboard สุดอลังการจาก “สุขสันต์ ทองไทย” แชมป์โลก Flyboard World Championship 3 สมัย และการแสดงควงพลุ “The Sparkle Fire” ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมริมชายหาด
ภายในงานยังรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 120 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมความบันเทิงหลากหลาย และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ PALMY, PAPER PLANES, DA ENDORPHINE และ WANYAI ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสุขให้กับนักท่องเที่ยวตลอดสองวันของการจัดงาน
ทั้งนี้ เทศบาลนครหัวหินคาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และชุมชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับแนวหน้าของประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดงาน.