(คลิป) คู่ผัวเมียกำแพงเพชรเปิดยูทูปเรียนรู้-ปรุงแต่งสูตรปั้นเมนู “ปลาดุก ไก่ หมู”อบโอ่งสมุนไพร ลูกค้าแน่น-คิวจองยาว

กำแพงเพชร – กลิ่นหอมฟุ้งแทบถึงสี่แยกนครชุม จนน้ำลายสอทุกคน..ทั้งปลาดุก น่องไก่-ซี่โครง ลิ้น ไส้อ่อนไส้ใหญ่ หมูหมักเครื่องเทศสมุนไพรไทยอบโอ่ง สองผัวเมียกำแพงเพชรจำจากยูทูป ก่อนปรับแต่งปรุงสูตรเพิ่มเครื่องเทศ-สมุนไพร จนโดนต่อมรับรสคนท้องถิ่น เปิดร้านตั้งโอ่งครอบเตาย่างข้างทางลูกค้าแน่นคิวจองยาวทุกวัน
เรื่องราวของสองสามีภรรยาขยันขันแข็งในจังหวัดกำแพงเพชร ที่สามารถหยิบยกเมนูพื้นบ้านมาดัดแปลงสร้างมูลค่าเพิ่ม จนกลายเป็นอาชีพหลักที่ทำเงินได้อย่างงดงาม และกำลังเป็นที่เล่าลือในกลุ่มนักชิมท้องถิ่นถึงความอร่อยที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
นายสมหมาย ศรีลาจันทึก หรือ พี่หมาย อายุ 36 ปี และ นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มสลิด หรือ พี่แต อายุ 35 ปี สองสามีภรรยาคู่ชีวิต เปิดเผยจุดเริ่มต้นของอาชีพทำเงินนี้ ว่า ได้มีโอกาสเข้าไปดูวิธีการทำปลาดุกอบโอ่งจากช่องทางยูทูบ แล้วเกิดความสนใจ จึงได้นำแนวคิดหลักมาทดลองทำ
แต่เพื่อให้ถูกปากและมัดใจลูกค้าในพื้นที่ได้อยู่หมัด ทั้งคู่จึงได้ช่วยกันคิดค้น ดัดแปลง เพิ่มสูตรเด็ดเฉพาะตัวด้วยการระดมใส่ "เครื่องเทศและสมุนไพรไทย" นานาชนิดเข้าไปในการหมัก จนได้รสชาติที่กลมกล่อม หอมฟุ้ง และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้มาลิ้มลอง จนปัจจุบันกลายเป็นอีกเมนูในกระแส การตอบรับดีเยี่ยม มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน
ถามถึงกระบวนการผลิต พี่หมายและพี่แตเล่าให้ฟังอย่างไม่ปิดบังว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ "ความใส่ใจในทุกขั้นตอน" ปลาดุกทุกตัวจะถูกนำมาล้างทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันเพื่อดับกลิ่นคาวปลาให้หมดจด จากนั้นจะนำปลามาคลุกเคล้ากับสมุนไพรเครื่องเทศสูตรลับของทางร้าน แล้วต้องหมักทิ้งไว้นานประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ตัวยาและกลิ่นหอมของเครื่องเทศซึมลึกเข้าถึงเนื้อในปลาอย่างเต็มที่
เมื่อได้ที่แล้วจึงนำปลาไปเกี่ยวตะขอคล้องเรียงกันไว้รอบ ๆ ขอบโอ่งแดง โดยใช้ความร้อนจากเตาถ่านที่อยู่ก้นโอ่ง พี่หมายอธิบายว่า การอบปลาด้วยวิธีนี้จะช่วยกักเก็บความร้อนให้หมุนเวียนอยู่ภายใน ทำให้เนื้อปลาสุกอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตัว ผิวภายนอกตึงสวยแต่เนื้อด้านในยังคงความนุ่มชุ่มฉ่ำ ไม่แห้งกระด้างเหมือนการย่างบนเตาทั่วไป
“พอนำมาทานคู่กับน้ำจิ้มรสแซบที่ทางร้านปรุงรสมาเป็นอย่างดี จะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวอย่างที่สุด ซึ่งเมนูนี้ไม่ว่าจะสั่งไปรับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อน ๆ หรือข้าวสวย ก็ให้ความอร่อยฟินไม่แพ้กัน”
นอกจากเมนูชูโรงอย่างปลาดุกอบโอ่งสูตรสมุนไพรแล้ว ทางร้านยังมีเมนูอบโอ่งชวนน้ำลายสออื่น ๆ ให้เลือกซื้อหากันตามใจชอบอีกอย่าง หมูอบโอ่ง ซี่โครงหมูอบโอ่ง ลิ้นหมูอบโอ่ง ไส่อ่อนอบโอ่ง ไส้ใหญ่อบโอ่ง ไก่อบโอ่ง ทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ในราคาเข้าถึงง่ายท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น
สำหรับพิกัดร้านตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านป่ามะม่วง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร เส้นทางการเดินทางมาไม่ยาก เพียงแค่ขับรถเลย "สี่แยกนครชุม" แล้วมุ่งหน้าตรงไปทางบ้านใหม่ ประมาณ 200 เมตร เท่านั้น ร้านจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ สังเกตได้ง่าย ๆ คืออยู่บริเวณหน้าร้านขายยา
หากใครอยากลองลิ้มชิมรสความอร่อย หรือกลัวว่าไปถึงหน้าโอ่งแล้วจะพลาดเนื่องจากสินค้าถูกจับจองหมดก่อน สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-313-3967 ได้ทุก ๆ วัน