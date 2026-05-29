สองป้าบุรีรัมย์โร่แจ้งความ หลังกู้เงินซื้อชุด นร.ให้หลาน 2 คน หาส่งไม่ทันโดนแก๊งทวงหนี้ขู่ฆ่ายกครัว

บุรีรัมย์ -สองป้าพี่น้องชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โร่แจ้งตำรวจหลังกู้เงินรายวัน 1 หมื่น ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์ให้หลาน 2 คน แต่หาเงินส่งไม่ทัน โดนแก๊งทวงหนี้ข่มขู่ฆ่ายกครัวหวั่นอันตราย ล่าสุด ตร.เตรียมเรียกสองฝ่ายไกล่เกลี่ย
วันนี้ ( 29 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีที่ นางอี๊ด อายุ 56 ปี และนางละออง อายุ 59 ปี สองพี่น้อง พร้อมด้วย นางบิง อายุ 87 ปี ผู้เป็นแม่ ชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ และขอความเห็นใจจากเจ้าหนี้ หลังจากได้กู้เงินนอกระบบหรือเงินรายวัน จำนวน 10,000 บาท เมื่อช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา เพื่อนำเงินไปซื้อชุดนักเรียน รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนให้กับหลาน 2 คน ซึ่งกำลังเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพราะพ่อแม่ของหลานทั้งสองแยกทางกัน ครอบครัวฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว และรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน จึงตัดสินใจกู้เงินรายวัน
โดยกู้มา 10,000 บาท แต่ถูกหักไว้ 1,000 บาท ได้รับจริง 9,000 บาท และจะต้องจ่ายเป็นรายวันๆละ 400 บาท เป็นเวลา 30 วัน ตอนแรกๆ ก็ช่วยกันหาจ่ายได้ประมาณ 3,000 บาท แต่ประมาณ 1 สัปดาห์ หาเงินไม่ทัน ขอผ่อนจ่ายวันละ 100-200 บาทบ้าง บางวันก็ไม่ได้จ่าย เพราะไม่มี ทำให้แก๊งทวงหนี้ไม่พอใจ มาตะโกนด่าและใช้คำพูดข่มขู่หลายครั้ง
ครั้งล่าสุดนางอี๊ด ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกับแม่ชรา 87 ปี ไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่รับจ้างเลี้ยง ระหว่างทางแก๊งทวงหนี้ได้ขับกระบะปาดหน้า แล้วมาถอดกุญแจรถจักรยานยนต์ออก พร้อมข่มขู่สารพัดทั้งขู่ถ้าไม่จ่ายจะฆ่ายกครัว สร้างความหวาดกลัวให้กับแม่และลูก จึงได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อเพื่อขอความเห็นใจจากเจ้าหนี้ ขอผ่อนชำระวันละ 100 – 200 บาทตามกำลังที่พอหาได้
ล่าสุดวันนี้ (29 พ.ค.69) นางอี๊ด และนางละออง สองพี่น้องได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว จ.บุรีรัมย์ ให้ช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมการชำระหนี้ ทั้งเกรงจะได้รับอันตรายจากแก๊งทวงหนี้ ที่มาข่มขู่จะฆ่ายกครัวด้วย
ป้าอี๊ด บอกว่า ก่อนจะมาแจ้งความแก๊งทวงหนี้ยังมาขู่เอาเงินที่บ้าน แต่ตนไม่มีเงินถึง 400 บาท จึงให้ไป 100 บาท จึงเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงได้มาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยไกล่เกลี่ย เงินที่กู้มาไม่ใช่จะไม่จ่ายแต่ขอยอดจ่ายลงเป็นวันละ 100 – 200 บาทตามกำลังที่หาได้หรือไม่ ทั้งสองพี่น้องก็จะช่วยกันหา แต่บางวันไม่มีงามรับจ้างก็ไม่ได้เงินก็ขอความเห็นใจจากเจ้าหนี้ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะช่วยไกล่เกลี่ยให้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมเรียกทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้ที่มาแจ้งความมาไกล่เกลี่ย