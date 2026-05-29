เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เยือนนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเวทีเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมคว้า2รางวัลใหญ่Trip.com

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยกทีมเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมงาน Envision.2026 Global Sales Conference พบปะเจรจากับผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจท่องเที่ยวรายใหญ่จากทั่วโลกกว่า 3,700 ราย พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Trip.com สะท้อนมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.69 องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวสรัลรัศมิ์ ธัญญวัฒโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน Envision.2026 Global Sales Conference ณ West Bund International Exhibition ณ Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจโรงแรม สายการบิน แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวที่มีศักยภาพสูง จากทั่วโลกมากกว่า 3,700 ราย เพื่อขยายฐานเครือข่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมการตลาดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปยังระดับโลก
โดยภายในงานนี้ Trip.com Group ซึ่งเป็นผู้จัดงาน ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกผ่านมุมมองที่ทันสมัย ขณะที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังได้รับรางวัล Trip.Best Global 100 Family-friendly Attractions 2026 ซึ่งเป็น 1 ใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในโลก และแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Excellent Partner Award 2026 จาก Trip.com แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก สะท้อนถึงมาตรฐานการให้บริการระดับสากล ความพร้อมด้านกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัย และความเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับครอบครัวจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก