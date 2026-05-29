เครือข่ายผู้ปกครอง รร.อนุบาลนครปฐม ไม่ทนแล้ว ยื่นศูนย์ดำรงธรรมวอนผู้ว่าฯ ขับ 2 รองผอ.พ้นพื้นที่ ปมปั่นป่วน รร. กระทบเด็ก

นครปฐม - เครือข่ายผู้ปกครอง รร.อนุบาลนครปฐม รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ขอให้ตรวจสอบและโยกย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ราย อ้างมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกภายในองค์กร จนกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมเตรียมยกระดับชุมนุมขับไล่ 2 มิถุนายนนี้ หากไม่มีความชัดเจน
วันนี้ (29 พ.ค.) เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กว่า 20 คน นำโดย นายกานต์ วิไลลักษณ์ รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนถึง น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความขัดแย้งภายในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ซึ่งผู้ปกครองระบุว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนหลายระดับชั้น ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อกังวลต่างๆ อย่างละเอียด
นายสมาวิษฎ์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้รับทราบปัญหาเบื้องต้นแล้ว และแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย รวมถึงให้เร่งสร้างความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนโดยเร็วที่สุด
จากนั้น เครือข่ายผู้ปกครองได้เดินทางต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอเข้าพบ นายวิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อสอบถามเหตุผลกรณีมีคำสั่งให้ นายวชิรวิชย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขนาก ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ 344/2569 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ติดภารกิจออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ปกครองจึงได้ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารบางรายภายในโรงเรียนไว้เพิ่มเติม โดยมี นายวีรยุทธ เวสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นผู้รับหนังสือแทน พร้อมรับปากจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายกานต์ วิไลลักษณ์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวว่า สาเหตุที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียนมีต้นตอจากรองผู้อำนวยการ 2 ราย ที่มีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกภายในองค์กร และก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แล้ว แต่เรื่องกลับเงียบหาย ขณะที่ล่าสุดกลับมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่ โดยยังไม่มีการชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน
นายกานต์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปัญหาภายในเริ่มกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และสิ่งจำเป็นบางส่วนที่ยังจัดส่งไม่ครบ ทั้งที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐมถือเป็นโรงเรียนชื่อดังอันดับต้นๆ ของจังหวัด และมีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ภาคภูมิใจในสถาบันจำนวนมาก
“วันนี้สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการคือให้มีการย้ายรองผู้อำนวยการทั้ง 2 คนออกจากโรงเรียน เพราะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากความขัดแย้งภายในของฝ่ายบริหาร ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 7-8 เดือน และต้องเผชิญกับปัญหาร้องเรียนมาตลอดจนไม่สามารถบริหารงานได้เต็มที่ หากตรวจสอบพบว่าการสั่งย้ายไม่เป็นธรรม ก็เตรียมจะดำเนินการร้องทุกข์ตามมาตรา 157 กับผู้เกี่ยวข้องด้วย” นายกานต์ กล่าว
ด้านผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางมายื่นหนังสือ ต่างสะท้อนตรงกันว่า นายวชิรวิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับตำแหน่ง ทั้งการดูแลนักเรียนและบริหารจัดการภายในโรงเรียน แต่กลับต้องเผชิญกระแสโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์และปัญหาความขัดแย้งภายในอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ปกครองระบุว่า หากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือไม่มีคำสั่งย้ายรองผู้อำนวยการทั้ง 2 คนออกจากพื้นที่ ก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหว โดยเตรียมรวมตัวแสดงพลังเพื่อขับไล่ในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 นี้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าว ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มบุคคลภายในและภายนอกที่อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางประการในโรงเรียน ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองระบุว่า ขณะนี้มีข้อมูลและเอกสารบางส่วนอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป