พ่วงเสยกระบะหักเลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด โชคดีไร้เจ็บ คนขับกระบะยังงง อ้างหักหลบรถขวางเต็มถนน ตร.เร่งเช็กวงจรปิดหาข้อเท็จจริง

สระบุรี - รถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนรถกระบะกลางถนนสายพระพุทธบาท-หนองโดน หลังฝ่ายกระบะหักหลบรถที่อ้างว่าจอดขวางถนนกะทันหัน ขณะที่คนขับพ่วงเผยอีกฝ่ายเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้ ( 29 พ.ค.) ร.ต.อ.กัมปนาท ศรีพระลาน พนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วงเฉี่ยวชนรถยนต์กระบะ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองจิก ถนนสายพระพุทธบาท-หนองโดน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบรถคู่กรณีทั้ง 2 คันจอดเบียดติดกันอยู่กลางถนน สภาพได้รับความเสียหาย โดยรถคันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วง หัวลากทะเบียน 73-1196 นครปฐม ลูกพ่วงทะเบียน 72-8862 นครปฐม มี นายจักราวุธ โนนตาพันธ์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ขับขี่ ส่วนอีกคันเป็นรถยนต์กระบะ ทะเบียน บล 4481 ราชบุรี มี นายบัณฑิต ศุภเชษฐพันธ์ อายุ 32 ปี เป็นผู้ขับขี่ เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายจักราวุธ คนขับรถบรรทุกพ่วง เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุรถทั้งสองคันขับมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ รถกระบะได้หักเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดโดยไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ตนจึงรีบหักพวงมาลัยหลบออกด้านขวา เพื่อลดความรุนแรงจากการชนท้ายโดยตรงให้เหลือเพียงการเบียดเฉี่ยวด้านข้างแทน
ขณะที่ นายบัณฑิต คนขับรถยนต์กระบะ ให้การในลักษณะสับสนว่า ตนขับรถมาจากอำเภอหนองโดน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่ามีรถจอดขวางอยู่เต็มถนนด้านหน้า ด้วยความตกใจและเห็นว่าเป็นรถขนาดใหญ่ จึงรีบหักหลบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการชน พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้ขับรถโดยประมาทหรือเหม่อลอย แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันทำให้ตัดสินใจไม่ทัน และยังรู้สึกงงกับเหตุการณ์ เนื่องจากลำดับเหตุการณ์หลายอย่างยังย้อนแย้งกัน
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุได้ เนื่องจากคำให้การของทั้งสองฝ่ายยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป