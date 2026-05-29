สุดหดหู่!แม่เสพยา-กินเหล้าจนป่วยจิต โยนลูกวัย 8 เดือน ทิ้งป่าข้างบ้าน สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

กำแพงเพชร – สลดหดหู่กันทั่ว..แม่แท้ๆเสพยา-กินเหล้า จนป่วยจิตเวช โยนลูกชายวัย 8 เดือน เข้าป่าข้างบ้านทิ้งไว้เป็นชั่วโมง ก่อนไปอุ้มกลับ ตกอีกวันลูกป่วย พาส่ง รพ.สต.แบบตัวเริ่มเขียว-หาชีพจรไม่เจอ สุดท้ายเด็กเสียชีวิต เจ้าตัวเกิดคลุ้มคลั่งอาละวาดกลางโรงพยาบาลซ้ำ
วันนี้(29 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งจากนายรัชกร ภู่ทอง อายุ 57 ปี กำนันตำบลหัวถนน ว่ามีเด็กชายอายุ 8 เดือน ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ต่อมาผู้เป็นแม่และพ่อได้นำตัวลูกชายวัย 8 เดือน ส่งโรงพยาบาลคลองขลุง แต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว เมื่อผู้เป็นแม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งเดินไปเดินมาในโรงพยาบาล
นายรัชกร กำนันตำบลหัวถนน เล่าว่าตนทราบข่าวจากหมอ รพ.สต.หัวถนน ว่านางสาวตาล อายุ 26 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้พาลูกชายวัย 8 เดือน ชื่อ “น้องใบบุญ” มาหาหมอ ด้วยอาการตัวเริ่มเขียวและไม่มีชีพจรแล้ว จากนั้นก็ได้นำส่งโรงพยาบาลคลองขลุง
สอบถามนายทศพร หรือกุ้ง อายุ 31 ปี ผู้เป็นพ่อ ก็เล่าว่า เมื่อ 2 วันก่อนเมียเขาโยนลูกชาย 8 เดือน ไปในป่าข้างบ้าน พร้อมทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงจึงกลับไปอุ้มเข้าบ้าน แต่ลูกยังไม่เสียชีวิต หลังจากหนึ่งวันผ่านไปลูกเริ่มอาการไม่ดี (เวลา 12.00 น. วันที่ 29 พ.ค.69) ผู้เป็นแม่จึงพาลูกมาหาหมอที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน
นอกจากนี้ นายทศพร ยังให้ฟังอีกว่า นางสาวตาล เมียตัวเองมีอาการป่วยจิตเวช เมื่อ 6 เดือนก่อน ตนได้นำลูกของ น.ส.ตาล ไปฝากเลี้ยงที่มูลนิธิรับเลี้ยงเด็กในจังหวัดนครสวรรค์ เพราะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ส่วนเด็กชายวัย 8 เดือน เป็นลูกคนที่ 4 เคยเป็นข่าวช่วงกลางเดือน พ.ย.68 ว่าผู้เป็นพ่อหอบลูกวัย 27 วัน ไปขออาศัยพักที่วัดท่าตะคร้อเขาทอง ม.5 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เนื่องจากผู้เป็นแม่ได้ทิ้งให้ตนเลี้ยงและไม่มีงานทำ
กำนันรัชกร กล่าวด้วยว่าพฤติกรรมของผู้เป็นแม่มีความรุนแรงเสพยากินเหล้า แต่ฝ่ายสามีเป็นคนเงียบปกติทั่วๆไป ซึ่งวันนี้หลังจากที่ผู้เป็นแม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เกิดอาการเสียใจ จากนั้นก็ไปหาซื้อเบียร์มาดื่มจนเมาอาละวาดอย่างที่เห็น
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกหดหู่เพราะเด็กกำลังน่ารักต้องมาเสียชีวิตลง ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลได้ส่งศพของเด็กวัย 8 เดือนไปชันสูตรที่จ.นครสวรรค์ และจะนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดในวันพรุ่งนี้(30 พ.ค.)”
ด้านนางจิราภรณ์ หมีขุน อายุ 45 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านเนินพลับ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อ 2 ปีก่อน น.ส.ตาล แม่ของเด็ก เกิดอาการคลุ้มคลั่ง มาอาละวาดพังร้านกาแฟและรถจักรยานยนต์ของตนจนได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ก่อเหตุเข้าใจว่าตนเองไปแจ้งกับตำรวจว่า “น.ส.ตาล” เสพยาบ้า พอหลังที่ตนรู้ข่าวว่าเด็กเสียชีวิตก็ไม่คิดว่าผู้เป็นแม่จะลงมือทำเพราะยายเขาบอกว่าเด็กป่วย จนพ่อเด็กมาบอกว่าแม่เป็นผู้ลงมือทำตนก็รู้สึกหดหู่ใจมาก
“ที่ผ่านมานางสาวตาลผู้เป็นแม่มีพฤติกรรมเสพยาและดื่มสุราเป็นประจำจนมีอาการคลุ้มคลั่ง”
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวน สภ.คลองขลุง ได้นำตัว น.ส.ตาล ผู้เป็นแม่เด็กชาย 8 เดือน มาสอบปากคำซึ่งก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ในอาการมึนเมาสุรา ต่อมาได้เชิญตัวผู้เป็นพ่อ มาสอบปากคำแต่ยังไม่ให้รายละเอียดมากนัก ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป