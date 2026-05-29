กรมชลประทาน ปัจฉิมนิเทศงานจ้างออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จ.ตราด แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ตราด -กรมชลประทาน เปิดเวทีประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการงานจ้างออกแบบอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จ.ตราด แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม หลังศึกษามาแล้ว 2 รอบ แต่กลับไม่ได้มีการดำเนินโครงการต่อจนทำให้หมดระยะเวลา และต้องศึกษาใหม่เป็นรอบที่ 3
วันนี้ (29 พ.ค.) นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จ.ตราด (งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ) ซึ่งสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรรม กรมชลประทาน โดยบริษัทที่ปรึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Trat City Hall โรงแรมตราดซิตี้
นายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว ทำให้ กรมชลประทาน ได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำของลุ่มน้ำตราดขึ้นเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามลำดับความเหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยได้ดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับการศึกษาความเหมาะสม
ซึ่ง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตราด โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ เป็นส่วนหนึ่งของแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ให้ดำเนิน งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2568 และจะครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 21 มิ.ย.พ.ศ. 2569 จึงต้องจัดเวทีปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ขึ้น
สำหรับ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 5 บ้านมะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด และพื้นที่ ม. 4 บ้านโชคดี ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี มีความจุกักเก็บ 57.27 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 53,000 ไร่
ประกอบด้วยระบบส่งน้ำฝั่งขวา ซึ่งส่งน้ำโดยตรงจากอ่างเก็บน้ำ ครอบคลุม ต.ตกพรม และต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ ต.เทพนิมิต ต.ประณีต ต.สะตอ จ.ตราด
ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ใช้ระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำ ครอบคลุม ต.สะตอ อ.เขาสมิง และ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ที่ผ่านมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะตอ มีการศึกษามา 2 รอบแล้ว แต่เมื่อศึกษาแล้วเสร็จไม่ได้มีการดำเนินโครงการต่อ ทำให้หมดระยะเวลา จึงต้องทำการศึกษาใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งที่ 3 และคาดว่า กรมชลประทานจะดำเนินการต่อไปได้ด้วยการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างในอนาคต ซึ่งหากทำได้จริงจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้กับ ประชาชนใน 3-4 ตำบลของ อ.เขาสมิง ได้อีกด้วย