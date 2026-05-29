บ้านโป่งจัดใหญ่ ฉลอง 130 ปี “เมืองคนงาม” ดัน Soft Power 5 ชาติพันธุ์–อาหารดัง–สตรีทอาร์ต กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวราชบุรี

ราชบุรี – อำเภอบ้านโป่ง เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 130 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง ประจำปี 2569” ชูจุดเด่นอาหารดัง ผ้าทอพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่ห้องประชุมอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอบ้านโป่ง แถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อย้อนรอยความภาคภูมิใจและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 130 ปี ของอำเภอบ้านโป่ง
ภายในงานเตรียมรวบรวมสุดยอดของดี ของอร่อย และกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้อย่างครบครัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ “เมืองแห่งอาหารอร่อย” และแหล่งผ้าทอบ้านโป่งอันเลื่องชื่อ โดยมีคาราวานร้านค้า OTOP และอาหารระดับตำนานจากทั่วอำเภอบ้านโป่ง มาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชิม ช้อป และสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ “ขบวนแห่นางรำ 5 ชาติพันธุ์” กว่า 400 คน ที่สะท้อนการขับเคลื่อน Soft Power จากรากเหง้าวัฒนธรรม ผสานความร่วมสมัยและเปิดพื้นที่แห่งความหลากหลาย โดยมีตัวแทนกลุ่ม LGBTQ ร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดอย่างงดงาม ถือเป็นภาพสะท้อนบ้านโป่งยุคใหม่ที่เปิดกว้างและเคารพความแตกต่าง
นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่าน “การประกวดเยาวชนอำเภอบ้านโป่งและแสดงความสามารถพิเศษ ประจำปี 2569” สำหรับเยาวชนอายุ 13–20 ปี เพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ และพลังสร้างสรรค์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่มุ่งผลักดันเยาวชนท้องถิ่นสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลก
อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสัน คือ “การประกวดหนูน้อยเมืองคนงามบ้านโป่ง ประจำปี 2569” สำหรับเด็กอายุ 5–8 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออก และส่งต่อเสน่ห์ความน่ารักสดใส ตามคำขวัญของอำเภอบ้านโป่ง “เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม”
สายกินห้ามพลาด กับกิจกรรม “แข่งขันกินเร็วสุดเดือด” ที่นำอาหารขึ้นชื่อและสินค้า OTOP ของบ้านโป่งมาให้ผู้เข้าแข่งขันประชันความเร็ว ท่ามกลางเสียงเชียร์สุดคึกคัก ชิงเงินรางวัล 500 บาท 300 บาท และ 200 บาท จัดแข่งขันทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ภายในงานยังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะ ผ่านกิจกรรม Street Art และ Live Spray Painting ให้ประชาชนและศิลปินร่วมกันวาดภาพ พ่นสี และทำ Art Workshop เพื่อผลักดันบ้านโป่งสู่การเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวสายอาร์ตแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่าย “สลากกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2569” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยในพื้นที่ เพราะทุกการสนับสนุนคือการส่งต่อโอกาสและพลังแห่งการให้สู่สังคม
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง “130 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” ระหว่างวันที่ 2–4 กรกฎาคม 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรีตลอดงาน