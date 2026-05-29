ตร.บ้านแพรก เปิดปฏิบัติการรวบ “จเร นักบินยา” ซุกปืนสงคราม M16 พร้อมกระสุนกว่า 800 นัด หลังเพิ่งพ้นคดียา

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจ สภ.บ้านแพรก เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด รวบตัว “จเร” หรือ “แจ๊ค” นักบินส่งยา พร้อมยึดอาวุธปืนสงคราม M16 และกระสุนปืนกว่า 800 นัด พบเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อต้นปี 2568 ขณะที่เจ้าตัวอ้างซื้อผ่านเฟซบุ๊กไว้ป้องกันตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆชิตวนิชพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ชนะ ธีรศรัณยานนท์ ผู้กำกับการ สภ.บ้านแพรก พ.ต.ท.จำรัส มหาสุภาพ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.บ้านแพรก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแพรก
เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ หลังสืบทราบว่ามีผู้ต้องหารายสำคัญลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และมีพฤติกรรมเป็น “นักบิน” คอยส่งยาให้ลูกค้าตามจุดนัดหมาย
กระทั่งเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจับกุม นายจเร หรือ “แจ๊ค” ทองพรม อายุ 39 ปี พร้อม น.ส.นิตยา ผิวอ่ำ แฟนสาว
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสงคราม M16A1 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. จำนวน 807 นัด รวมทั้งแม็กกาซีนขนาดบรรจุ 20 นัด จำนวน 2 อัน และแม็กกาซีนขนาดบรรจุ 30 นัด จำนวน 1 อัน ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพัก
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การอ้างว่า อาวุธปืนดังกล่าวมีผู้ติดต่อเสนอขายผ่านทาง Facebook โดยมีเพื่อนที่รู้จักกันเป็นผู้ประสานให้ ก่อนตัดสินใจซื้อมาในราคากว่า 40,000 บาท พร้อมเครื่องกระสุนปืน โดยอ้างว่าต้องการเก็บไว้เพื่อป้องกันตัว เนื่องจากหวาดระแวงเรื่องความปลอดภัย
ตรวจสอบประวัติพบว่า นายจเรเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดเมื่อช่วงต้นปี 2568 แต่กลับมามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกครั้ง
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา ครอบครองอาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลหาแหล่งที่มาของอาวุธปืน
ส่วน น.ส.นิตยา ผิวอ่ำ แฟนสาว ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเพิ่มเติมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป