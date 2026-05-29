(คลิป)ฟาร์มไก่ตาคลีระส่ำ!ปศุสัตว์นครสวรรค์เร่งตรวจลูกไก่ตายเป็นเบือ ยังไม่ฟันธงโรคระบาด

นครสวรรค์ – ฟาร์มไก่ตาคลี นครสวรรค์เมืองปากน้ำโพ ระส่ำ..พบลูกไก่ตายเป็นเบือ มากกว่า 3% จากลูกเจี๊ยบในโรงเรือนรวมกว่า 30,000 ตัว ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบเคลื่อนย้ายจากฟาร์มพื้นที่หนองประดู่ กาญจนบุรี ก่อนแบ่งเลี้ยง 2 โรงเรือน แต่ไม่ฟันธงเป็นโรคระบาด
วันนี้(29 พ.ค.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบลูกไก่ป่วยและทยอยล้มตายแบบผิดปกติภายใน ฟาร์มแห่งหนึ่งพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีรายงานอัตราการตายมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนลูกไก่รวมกว่า 30,000 ตัวในโรงเรือน
จากการตรวจสอบพบว่าลูกไก่อายุประมาณ 17 วัน แบ่งเลี้ยงใน 2 โรงเรือน มีอาการซึม ไม่ลุกเดิน กินอาหารลดลง และมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนทั้งบริเวณด้านหน้า กลาง และท้ายโรงเรือน เบื้องต้น พบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบางประการที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินเพิ่มเติม
ผลการผ่าซากเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม พบหลอดลมอักเสบ มีเมือกและสารคัดหลั่งในหลอดลม ถุงลมขุ่นและหนาตัว รวมถึงพบลักษณะไตบวมซีด สอดคล้องกับความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุของโรคอย่างละเอียด
ขณะเดียวกัน ได้มีการตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก พบว่า ฟาร์มดังกล่าวได้รับลูกไก่เนื้อจำนวนรวม 30,600 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 15,300 ตัว และเพศเมีย 15,300 ตัว ตามใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ออกโดยสำนักงานปศุสัตว์ จ.กาญจนบุรี อนุญาตให้ขนย้ายจากโรงฟักไข่พื้นที่หนองประดู่ จ.กาญจนบุรี มายังฟาร์มปลายทางใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2569 โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนเคลื่อนย้ายตามขั้นตอนที่กำหนด
นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ของโรคระบาดสัตว์ที่กระทบต่อการค้า หรือเป็นอันตรายต่อสาธารณสุข เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกักสัตว์ สอบสวนโรค และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำให้เจ้าของฟาร์มเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และกำจัดซากสัตว์ปีกที่ตายตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ยังไม่พบรายงานความผิดปกติเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียง และอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.