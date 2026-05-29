ถึงชลบุรีแล้ว “น้องเซฟโก้” ถูกแม่ทิ้งกลางท่ารถ จ.เพชรบูรณ์ พ่อเมืองชลบุรี สั่ง พม.นำตัวกลับดูแล

ศูนย์ข่าวศรีราชา- รับตัวกลับชลบุรี “น้องเซฟโก้” ถูกแม่ทิ้งกลางท่ารถ จ.เพชรบูรณ์ จนกลายเป็นข่าวดัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรื่อง สั่งการรองผู้ว่าฯ - พม.นำตัวกลับพื้นที่เพื่อให้อยู่ในการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนประเมินความพร้อมของครอบครัว
จากเหตุการณ์สะเทือนใจเด็กชายวัย 12ปี ถูกแม่แท้ๆ ทิ้งไว้ที่ท่ารถโดยสารตลาดสดศรีเทพ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วรถโดยสารเดินทางกลับบ้านเกิดที่ จ.ชลบุรี จนต้องตัดสินใจพาน้อง 2 คนเดินทางออกจากพื้นที่มาก่อน และบอกให้ลูกชายกลับไปอยู่กับพอเลี้ยงที่บ้านเช่าใน จ.เพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากเด็กชายวัย 12 ปีไม่ต้องการกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยง จึงนั่งรอแม่อยู่ที่ท่ารถโดยสาร สร้างความกังวลใจให้กับผู้พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ เข้าดูแล ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ชลบุรี นั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 29 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้นำรถตู้เดินทางไปรับตัว “น้องเซฟโก้” จากสถานีขนส่งหมอชิต เพื่อเดินทางกลับมายังจังหวัดชลบุรี หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ จ.เพชรบูรณ์ ได้ช่วยนำตัวมาส่งให้ในเบื้องต้น โดยมี นายอิศรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเงินสดจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำรงชีวิต
นายอิศรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่าหลังทราบข่าว “น้องเซฟโก้”ติดอยู่ที่สถานีขนส่งใน จ.เพชรบูรณ์ และต้องการเดินทางกลับชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีความเป็นห่วงจึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้เข้าช่วยเหลือและรับตัวน้องกลับด้วยความปลอดภัย
โดยหลังจากนี้ จ.ชลบุรี จะได้ประเมินความพร้อมของครอบครัว หากพบว่ายังไม่พร้อมดูแลเด็กเล็กก็จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้ “น้องเซฟโก้”ได้พักอาศัยและใช้ชีวิตในเบื้องต้นก่อน พร้อมนำตัว “น้องเซฟโก้” ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลและช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมดูแลก่อนจะดำเนินการพากลับคืนสู่ครอบครัวอย่างเหมาะสม
“ กรณีดังกล่าวถือเป็นปัญหาสังคมที่น่าเป็นห่วง และไม่ควรปล่อยให้เด็กต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง หากครอบครัวประสบปัญหาหรือขาดความพร้อม ขอให้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพราะทุกหน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอบคุณพลังของสื่อมวลชนที่ช่วยสะท้อนปัญหาจนทำให้หน่วยงานรัฐสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที ”รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว
ด้าน น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พม.ชลบุรี จะดูแลเด็กให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมประเมินสภาพครอบครัวและแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่า หากพบปัญหาด้านสังคม เด็ก หรือครอบครัว สามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง