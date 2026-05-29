เผยพม่าเล็งเป้าทุบทิ้งตึกสแกมเมอร์ทุนจีนเทาชเวโก๊กโก่ 77 จุด จาก 322 อาคาร อ้าง“เคเคปาร์ค”บึ้มเรียบ 635 แห่ง

ตาก/เมียวดี – ทหารเมียนมา เดินหน้าทุบทำลายตึกสแกมเมอร์ทุนจีนเทาชเวโก๊กโก่ ต่อเนื่อง เล็งเป้าไว้เบื้องต้น 77 จุด จากที่สำรวจพบอาคารต้องสงสัยเป็น สนง.แก๊งอาชญากรรมออนไลน์ 322 แห่ง พม่ายันเคเคปาร์ค บึ้มไปแล้ว 635 ตึก
วันนี้(29 พ.ค.) ทหารเมียนมา ยังคงเปิดปฏิบัติการทำลายตึก-อาคารเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์ ของกลุ่มทุนจีนสีเทา ในพื้นที่ชเวโก๊กโก่ เขตอิทธิพลของทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ (เคเอ็นเอ.) ที่นำโดยพลตรีหม่องชิต ตู่ ตรงข้ามบ้านวังแก้ว ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด และตรงข้ามบ้านวังผา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นมีการตั้งเป้าหมายทำลายไว้ ทั้งหมด 77 แห่ง จากทั้งหมดที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมา และตำรวจเมียนมา สำรวจพบ 322 แห่ง โดยจะมีการใช้รถแบ็กโฮทุบทำลายวันละ 2 แห่ง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาในพื้นที่ จ.เมียวดี แจ้งว่า กลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ในพื้นที่เคเคปาร์ค ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้านใต้ อ.เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านกุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด ไม่มีแล้ว หลังจากทหารเมียนมาได้ทำลายโดยใช้วิธีการระเบิดไปแล้ว 635 แห่ง
อย่างไรก็ตามข่าวแจ้งว่า กลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ บางกลุ่มได้ย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น แต่เป็นชายแดนไทย เมียนมา ด้านตรงข้าม จ.ตาก และได้ใช้พื้นที่ลึกจากชายแดนไปมาก เพื่อไม่ให้คนที่อยู่ในฝั่งไทยได้เห็นความเคลื่อนไหวใดๆ