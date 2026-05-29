ปกครองชูหมายศาลตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังพิษณุโลก เอี่ยวอดีตปลัดฯปลอมใบ ป.3 ส่งโรงพักเชียงของทันที

พิษณุโลก - ฝ่ายปกครอง ขยายผลปฏิบัติการ “ขจัดเหลือบราชสีห์” ตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังย่านถนนราเมศวร พิษณุโลกเมืองสองแคว ผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิด กับ อดีตปลัดฯ ปลอมใบ ป.3 หรือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน ส่ง สภ.เชียงของ แล้ว
วันนี้(29 พ.ค.)นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิ์เทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายหมวดโท สราวุฒิ เมนขุนทด ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 นายวันชัย โพธิ์อ่ำ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นายธีระ แนวเงินดี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกำลังปกครองอำเภอเมือง ปฏิบัติการตามแผน “ขจัดเหลือบราชสีห์” ทลายเครือข่ายปลอมใบอนุญาตซื้อปืน-ค้าอาวุธข้ามชาติ
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 (จังหวัดเซียงราย) เดินทางไปยังร้านปืนที่ตั้งอยู่บนถนนราเมศวรไม่ต่ำกว่า 3 ร้าน และควบคุมตัวเจ้าของร้านปืนชื่อดัง”ปืน ม.” และตามจับญาติที่อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิรามอีก รวมทั้งสิ้น 3 คน ก่อนนำตัวส่งที่ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย
รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ที่ถูกจับกุมตามหมายจับทั้ง 3 ราย คือ 1. นางสาว สุ… (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม 2. นางสาว พร. (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี 3.นางสาว ทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ย่านถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก