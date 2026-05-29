xs
xsm
sm
md
lg

ปกครองชูหมายศาลตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังพิษณุโลก เอี่ยวอดีตปลัดฯปลอมใบ ป.3 ส่งโรงพักเชียงของทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิษณุโลก - ฝ่ายปกครอง ขยายผลปฏิบัติการ “ขจัดเหลือบราชสีห์” ตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังย่านถนนราเมศวร พิษณุโลกเมืองสองแคว ผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิด กับ อดีตปลัดฯ ปลอมใบ ป.3 หรือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน ส่ง สภ.เชียงของ แล้ว


วันนี้(29 พ.ค.)นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิ์เทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายหมวดโท สราวุฒิ เมนขุนทด ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 นายวันชัย โพธิ์อ่ำ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นายธีระ แนวเงินดี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกำลังปกครองอำเภอเมือง ปฏิบัติการตามแผน “ขจัดเหลือบราชสีห์” ทลายเครือข่ายปลอมใบอนุญาตซื้อปืน-ค้าอาวุธข้ามชาติ

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 (จังหวัดเซียงราย) เดินทางไปยังร้านปืนที่ตั้งอยู่บนถนนราเมศวรไม่ต่ำกว่า 3 ร้าน และควบคุมตัวเจ้าของร้านปืนชื่อดัง”ปืน ม.” และตามจับญาติที่อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิรามอีก รวมทั้งสิ้น 3 คน ก่อนนำตัวส่งที่ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ที่ถูกจับกุมตามหมายจับทั้ง 3 ราย คือ 1. นางสาว สุ… (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม 2. นางสาว พร. (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี 3.นางสาว ทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ย่านถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก


ปกครองชูหมายศาลตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังพิษณุโลก เอี่ยวอดีตปลัดฯปลอมใบ ป.3 ส่งโรงพักเชียงของทันที
ปกครองชูหมายศาลตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังพิษณุโลก เอี่ยวอดีตปลัดฯปลอมใบ ป.3 ส่งโรงพักเชียงของทันที
ปกครองชูหมายศาลตามหิ้วผู้ค้าปืนชื่อดังพิษณุโลก เอี่ยวอดีตปลัดฯปลอมใบ ป.3 ส่งโรงพักเชียงของทันที