จัดหางานชลบุรี เปิดปฏิบัติการล้างบางแรงงานเถื่อน บุกจับร้านอาหารศูนย์เหรียญกลางบ่อวิน เจอคนจีนยึดทุกหน้าที่ ไม่มีคนไทยแม้แต่รายเดียว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สนธิกำลัง กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เดินหน้าขยายผลกวาดล้างเครือข่ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม ล่าสุดบุกตรวจค้นร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ก่อนจับกุมแรงงานชาวจีนได้ 9 ราย หลังพบลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพ โดยภายในร้านไม่มีพนักงานคนไทยทำงานแม้แต่รายเดียว
สืบเนื่องจากเมื่ิอวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เปิดปฏิบัติการบุกจับสำนักงานบริการแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมจับกุม “ดาว TikTok” ชาวเมียนมา ขวัญใจแรงงานต่างด้าว ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 200,000 คน รวมถึงพนักงานเสมียนและนายหน้าชาวเมียนมารวม 5 ราย ซึ่งล้วนประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว
ต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายภูวกร โตสิงห์ขร จัดหางานจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ จันทร์ทอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบร้านอาหารจีนแห่งหนึ่ง หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า ภายในร้านมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนทำงานแทบทุกตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานรับรถลูกค้า พนักงานต้อนรับ พ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว ไปจนถึงพนักงานล้างจาน
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวบางส่วนไหวตัวทัน รีบปิดล็อกประตูร้านจากด้านใน ก่อนพยายามวิ่งหลบหนีออกทางด้านหลังร้านกันอย่างโกลาหล แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกุมไว้ได้ทั้งหมด 9 ราย แบ่งเป็นชาย 8 ราย และหญิง 1 ราย โดยทั้งหมดเป็นชาวจีน
จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า แรงงานทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่กลับลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังพบข้อเท็จจริงที่สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากภายในร้านไม่มีพนักงานสัญชาติไทยทำงานอยู่แม้แต่คนเดียว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เริ่มขยายตัวในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างน่าจับตา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อวิน ดำเนินคดีในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ตามมาตรา 8 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 101 พร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังนายจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายที่อาจอยู่เบื้องหลังการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแย่งอาชีพแรงงานไทย และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระบบแรงงานของประเทศ