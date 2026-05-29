(คลิป)คุมตัวทิดต้นขโมยยอดพระเกศทองคำวัดหายโศกฝากขัง เผยหลอกร้านทองได้เงินทำบุญเพิ่ม

หนองคาย-ตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย คุมตัว “ทิดต้น” ฝากขังศาลจังหวัดหนองคาย คดีลักทรัพย์ “พระเกศทองคำ” วัดหายโศก เจ้าตัวบอกไม่เครียด เผยพฤติกรรมแสบหลอกร้านทองอ้างเป็นพระลาวเอาทองของวัดมาขาย นำเงินไปซ่อมแซมศาลาวัดฝั่งลาว ร้านทองใจบุญสมบทเงินเพิ่มให้อีก
ความคืบหน้ากรณียอดพระเกศทองคำ พระพุทธชินราชหายโศก วัดหายโศก อ.เมืองคาย ถูกคนร้ายขโมยยอดพระเกศที่มีลักษณะคล้ายฝาผอบหายไปตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.69 ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ติดตามจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ อดีตพระมารุต หรือ ต้น และได้ออกหมายจับควบคุมตัวมาสอบสวนเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดในวันนี้ (29 พ.ค.69) เวลาประมาณ 10.35 น. พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, ร.ต.ท.วัชระ สิงหะศิริ รองสว.(สอบสวน)สภ.เซิม ช่วยราชการ สภ.เมืองหนองคาย ได้คุมตัว นายมารุต หรือ ทิดต้น อายุ 35 ปี ชาว อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อดีตพระลูกวัดหายโศก ไปทำการฝากขังต่อศาลจังหวัดหนองคาย ในข้อหา ลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปที่สักการะบูชาของประชาชนโดยได้กระทำในวัดหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
โดยช่วงที่อยู่ในห้องขัง นายต้น อยู่คนเดียว ลักษณะซึมไม่ค่อยพูดจา รับประทานอาหารได้ตามปกติ พูดน้อยกว่าช่วงที่ถูกคุมขังช่วงแรก และเมื่อตำรวจคุมตัวออกจากห้องขังไปขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายต้น บอกเพียงว่า ไม่พูด เขาไม่ให้พูด และไม่เครียดเลย
ทั้งนี้ นายต้น หลังจากนำยอดพระเกศฝาผอบที่ขโมยไปยังร้านรับซื้อทอง หลอมทองแห่งหนึ่ง ได้บอกกับเจ้าของร้านว่า ตนเป็นพระลาว มาในครั้งนี้เนื่องจากหลวงพ่อที่วัดลาวให้นำทองคำมาขายเพื่อจะนำเงินไปซ่อมแซมศาลาวัด เมื่อได้ฟังว่าจะทำการซ่อมแซมศาลาวัด ทางร้านยังได้ขอสมทบเงินจำนวนหนึ่งช่วยทำบุญด้วย.