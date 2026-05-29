(คลิป) แม่หนุ่มคลั่งกระทืบทหารกองบิน 1 กลางร้านทุเรียนโคราช เผยลูกป่วยจิตเวช อ้างเหยื่อถูกวิญญาณคู่แค้นเข้าสิง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – แม่หนุ่มคลั่งกระทืบทหาร กองบิน 1 นครราชสีมาพร้อมภรรยา กลางร้านทุเรียนโคราช เผยลูกชายป่วยจิตเวชมากว่า 10 ปี เคยก่อเหตุหลายครั้งจนถูกแจ้งดำเนินคดี วอนช่วยนำตัวไปรักษาขณะเจ้าตัวอ้างผู้เสียหายถูกวิญญาณคู่แค้นเข้าสิง จึงโกรธแค้นลงมือทำร้ายไม่ยั้ง และขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ ( 29 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุการณ์ชายรูปร่างท้วมใหญ่ ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ชกต่อย และกระทืบ นายคุณากร ไวยกุฬา อายุ 29 ปี ทหารสังกัดกองบิน 1 นครราชสีมา ชาวตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา พร้อม ภรรยา น.ส.ทศพร ปาระมี อายุ 25 ปี ชาวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 22.23 น.ที่บริเวณร้านจำหน่ายทุเรียนริมถนนเฉลิมพระเกียรติ (สุระ 2) เขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของประชาชนและลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อทุเรียน ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ และผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนั้น
ล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านของ ผู้ก่อเหตุ อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยพบกับ นายวิชชา อายุ 39 ปี หรือ “นัด” ผู้ก่อเหตุ ซึ่งอยู่ในอาการสับสนและตกใจ มี นางชีวา ผู้เป็นแม่ คอยช่วยพูดคุย และให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
นายวิชชา ให้ข้อมูลค่อนข้างสับสน อ้างว่า ไม่รู้จักกับผู้เสียหายเป็นการส่วนตัว แต่เชื่อว่า ผู้เสียหายถูก “วิญญาณนายเติ้ล” เข้าสิง ซึ่งเป็นคนที่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับนายวิชชา เรื่องยาเสพติดมาก่อน ทำให้รู้สึกโกรธแค้น จึงลงมือทำร้ายร่างกายโดยไม่ยั้งดังกล่าว และ นายวิชชา ได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้าน นางชีวา แม่ผู้ก่อเหตุ รู้สึกตกใจและเสียใจกับพฤติกรรมของลูกชายหลังจากเห็นคลิปเหตุการณ์ โดยยืนยันว่า ตนคอยเตือนลูกเสมอ ไม่ให้ไปหาเรื่องใคร แต่ลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวช มานานกว่า 10 ปีแล้ว เชื่อว่า เกิดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่วัยเรียน และปัจจุบันไม่ยอมกินยา โดยก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุทำร้ายคนในหมู่บ้านมาแล้ว จนมีการแจ้งความดำเนินคดี และเคยไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่น จนถูกแจ้งความเหมือนกัน
จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยนำตัวลูกชายเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ไหว และเกรงว่า จะไปก่อเหตุซ้ำอีก
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เตรียมเรียกผู้ก่อเหตุเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมภายในวันนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป