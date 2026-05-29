ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติกขอนแก่นเดินหน้าใช้ 4 ศาสตร์บำบัด เสริมพลังกายและสังคมให้บุคคลออทิสติก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ผ่านโครงการ “ขยับกาย สร้างพลัง สู่สมดุล” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผสานศาสตร์บำบัดหลากหลายแขนง ทั้งอาชาบำบัด ธาราบำบัด กายภาพบำบัด และดนตรีบำบัด เพื่อเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และการเข้าสังคม พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่ครอบครัวและผู้ดูแลอย่างยั่งยืน
ที่โรงแรมวิชชิ่งทรี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ขยับกาย สร้างพลัง สู่สมดุล” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2569 โดยมี นางสาวธัญชนก ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ปกครองและบุคคลออทิสติกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
นางสาวธัญชนก ศรีอำพร กล่าวว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติกแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในสังคม
สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก การทรงตัว และการประสานงานของร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการปรับพฤติกรรม ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งต่อองค์ความรู้สู่ผู้ปกครองและผู้ดูแล โดยเฉพาะด้านการกายภาพบำบัดและการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปดูแลและต่อยอดการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายในโครงการได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูอย่างหลากหลาย อาทิ อาชาบำบัด หรือการบำบัดด้วยม้า โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองพันทหารม้าที่ 6 เพื่อช่วยเสริมการทรงตัว สมาธิ และการควบคุมร่างกาย ธาราบำบัด หรือการบำบัดด้วยน้ำ โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและฝึกการเคลื่อนไหว รวมถึงกิจกรรมกายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสมดุลของทักษะการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก”
บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและเด็กออทิสติกต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข.