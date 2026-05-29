ป.ป.ช.รุกตรวจสอบงบสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพอง เหตุไร้ผู้รับเหมาทำโครงการล่าช้า หวั่นหน้าฝนทำตลิ่งทรุด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ป.ป.ช.ขอนแก่น พร้อมปปท.เขต 4 และก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สแกนงบ 110 ล้าน โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง เฝ้าระวังใช้งบประมาณภาครัฐ เผยยังหาผู้รับเหมาไม่ได้ ทำโครงการล่าช้า ประชาชนในพื้นที่จี้ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการ หวั่นกระทบชาวบ้านช่วงฤดูน้ำหลาก
วันนี้ ( 29 พ.ค.) ที่สถานีสุขภาพชุมชนบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวบังอร ทรัพย์พิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวกนกพร แสวงเฉวตร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงาน ปปท. เขต 4, ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร วงเงินงบประมาณ 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยเป็นงบประมาณผูกพันระหว่างปี 2569-2571
ทั้งนี้ ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ก.ธ.จ.ขอนแก่น, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ.ขอนแก่น, นางชญาภา สิมมาทัน ก.ธ.จ.ขอนแก่น รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 4 ร่วมติดตามโครงการ โดยมีนายอาร์ม รัตนโชติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จำนวนมาก
นางสาวบังอร ทรัพย์พิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาน้ำท่วมและตลิ่งพังช่วงฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำพอง โดยเฉพาะตำบลบ้านดง โครงการดังกล่าวถือเป็นความหวังสำคัญของชาวบ้านในการป้องกันการพังทลายของตลิ่งและความเสียหายต่อบ้านเรือน
แม้จะได้รับงบประมาณแล้ว แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้การก่อสร้างล่าช้าเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านว่าหากเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก อาจเกิดปัญหาตลิ่งทรุดตัวรุนแรงมากขึ้น
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงประเมินว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างไร โดยเฉพาะการสร้างความหวังการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มุ่งเน้นให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ลงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการทุจริต” นางสาวบังอรกล่าว
ด้านนายอาร์ม รัตนโชติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารูปแบบเขื่อนจะเป็นโครงสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินด้านบน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนได้ และจะมีบันไดขึ้นลง 3 จุด ให้ประชาชนยังสามารถใช้พื้นที่ริมแม่น้ำได้ตามปกติ
โครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลาง แม้จะประกาศจัดหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ต้องยกเลิกกระบวนการไปก่อน คาดว่าจะสามารถหาผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2569 หลังระดับน้ำลดลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เนื่องจากช่วงฤดูฝนยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเฝ้าระวังการใช้งบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณแล้ว แต่โครงการยังเริ่มก่อสร้างไม่ได้แม้แต่การตอกเสาเข็ม สะท้อนปัญหาระบบงบประมาณและขั้นตอนราชการที่ล่าช้า โดยจะรวบรวมข้อมูลผลกระทบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทำข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการในอนาคตสามารถตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงทีมากขึ้น
ด้านนายสมจิตร คำสี อายุ 63 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลบ้านดง กล่าวว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพอง ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่และบ้านเรือน การแก้ปัญหาด้วยตนเองทำไม่ได้ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงฝากความหวังไว้กับโครงการของภาครัฐ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะชาวบ้านต่างเฝ้ารอและกังวลว่า หากเข้าสู่ฤดูฝนและมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ อาจทำให้เกิดการพังทลายของตลิ่งเพิ่มขึ้นอีก