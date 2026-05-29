ศูนย์ข่าวศรีราชา- CIB ร่วม ตม. บุกจับแก๊งมังกรอู่ฮั่น หนีคดีโกงเกือบ 100 ล้าน ซ่อนตัวพัทยา ใช้วีซ่าเกษียณบังหน้า
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บุกจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 4 ราย ตามหมายจับทางการจีน คดีฉ้อโกงโดยปลอมแปลงเอกสาร มูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านหยวน หรือเกือบ 100 ล้านบาท หลังพบหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่พัทยาและใช้วีซ่าเกษียณบังหน้า
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังได้รับการประสานข้อมูลจากศูนย์ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMLECC) ให้ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีน ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย นายเฉิน อายุ 55 ปี, นายหยวน อายุ 54 ปี, นายเฟย อายุ 51 ปี และนางหลัว อายุ 54 ปี โดยจับกุมได้ภายในบ้านพัก หมู่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และอีกส่วนหนึ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและฟื้นฟูภูมิทัศน์ในเมืองอู่ฮั่น โดยร่วมกันปลอมแปลงข้อมูลและเอกสาร เพื่อหลอกเบิกเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่น รวมถึงแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นในการรับผลประโยชน์ มูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านหยวน หรือเกือบ 100 ล้านบาทไทย
หลังทราบว่าถูกทางการจีนดำเนินคดี กลุ่มผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย และใช้วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือวีซ่าเกษียณ เป็นฉากหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามจับกุม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพบเบาะแสว่า กลุ่มผู้ต้องหาใช้บ้านพักในหมู่บ้านหรูย่านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นแหล่งซ่อนตัว จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยา ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย คือ นายเฉิน นายหยวน และนายเฟย
ภายหลังการสอบสวนขยายผล ทราบว่านางหลัว ผู้ต้องหาอีกราย กำลังเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังเข้าสกัดจับไว้ได้ทัน ก่อนแจ้งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(7)
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งห้องกัก กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ฝากเตือนประชาชน ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก และนิติบุคคลหมู่บ้าน หากพบเห็นชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ไม่มีอาชีพชัดเจน แต่มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ หรือแฝงตัวมาในรูปแบบนักท่องเที่ยววัยเกษียณ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที