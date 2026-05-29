"ไส้อั่วเห็ดถอบ"เมนูเด็ดปีละครั้งรสชาติขั้นตำนานสูตรต้นตำรับร้านดังเชียงใหม่ทำขายเฉพาะช่วงฤดู-นักชิมสั่งจองเพียบ

เชียงใหม่-เมนูเด็ดในตำนาน! "ไส้อั่วเห็ดถอบ" สูตรต้นตำรับลับเฉพาะร้านดังเชียงใหม่ ทำขายจำนวนจำกัดเพียงปีละครั้ง โดยเน้นคัดสรรใช้เฉพาะวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดีช่วงฤดูเห็ดเท่านั้น พบช่วยสร้างสรรค์ยกระดับอาหารพื้นเมืองเหนือสู่จานอร่อยส่งขายทั่วประเทศนานนับสิบปี เผยลูกค้าต่างติดใจรสชาติจนยอดสั่งจองล่วงหน้าเพียบตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มลงมือทำ ล่าสุดเสริมเมนูพิเศษ "น้ำพริกแมงมัน" อีกหนึ่งวัตถุดิบจากป่าและเก็บได้เพียงปีละครั้งเช่นกัน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงนี้ที่ย่างเข้าสู่ฤดฝนแล้วส่งผลทำให้อาหารป่ายอดนิยมของคนภาคเหนือหลายชนิดเริ่มถูกชาวบ้านทยอยเก็บจากป่าออกมาวางขายกันอย่างแพร่หลายตามท้องตลาด โดยเฉพาะ "เห็ดถอบ" ที่เป็นอาหารประจำฤดูที่ออกเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งสามารถนำไปปรุงอาหารพื้นเมืองได้มากมายหลายเมนูทั้งแกง,ผัด,คั่ว หรือต้มจิ้มน้ำพริก เป็นต้น ขณะที่"ร้านนงพรรณไส้อั่ว" ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่เป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวย่านแยกข่วงสิงห์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นตำรับ"ไส้อั่วเห็ดถอบ" ได้เริ่มทำไส้อั่วเห็ดถอบชุดแรกของปีนี้ออกขายแล้วเช่นกัน โดยเมนูเด็ดของทางร้านที่ทำออกขายเพียงปีละครั้งเท่านั้นเฉพาะในช่วงฤดูเห็ดต่อเนื่องมานานนับสิบปีแล้ว ซึ่งรสชาติอร่อยถูกใจจนมีฐานลูกค้าขาประจำเป็นจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ในแต่ละปีไส้อั่วเห็ดถอบที่ทำออกมาแทบจะไม่พอขายและต้องมีการเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า
ทั้งนี้นางอนงพรรณ โฆษิตสกุลชัย อายุ 73 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ช่วงนี้เห็ดถอบจากป่ากำลังทยอยออกสู่ท้องตลาด และทางร้านได้เริ่มทำ “ไส้อั่วเห็ดถอบ”ออกขายแล้ว โดยเมนูนี้ทางร้านจะทำออกขายเพียงแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เฉพาะช่วงฤดูเห็ดถอบ เพราะทางร้านจะเลือกใช้เฉพาะเห็ดถอบสดนำมาเป็นวัตถุดิบและที่สำคัญจะเลือกเห็ดถอบจากแหล่งที่ไม่มีการเผาป่าเพื่อหาเห็ดด้วย โดยเมนูนี้ทางร้านทำมานานนับสิบปีแล้ว เริ่มจากรับประทานในครอบครัวและแจกจ่ายเพื่อนฝูงคนรู้จักใกล้ชิด จนกระทั่งวางขาย ซึ่งปรากฏว่าลูกค้าต่างชื่นชอบติดอกติดใจในรสชาติและมีการแนะนำต่อๆ กันจนแพร่หลายมีลูกค้าประจำอยู่ทั่วประเทศ โดยนอกจากไส้อั่วเห็ดถอบสูตรดั้งเดิมแล้ว ปัจจุบันทางร้านยังเพิ่มความพิเศษด้วยการทำ"ไส้อั่วซูเปอร์เห็ดถอบ" ที่ให้รสชาติและรสสัมผัสของเห็ดถอบที่เข้มข้นยิ่งขึ้น จากการคัดสรรเห็ดถอบอ่อนคุณภาพดีนำมาใช้เป็นส่วนผสมที่อัดแน่นกว่าไส้อั้วเห็ดถอบสูตรดั้งเดิมถึง 3 เท่าตัว
สำหรับรสชาติของไส้อั่วเห็ดถอบนั้น นางองนงพรรณ บอกว่า มีจุดเด่นที่เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างไส้อั่วดั้งเดิมกับเห็ดถอบที่มีความหอมและกรุบกรอบ ส่วนจุดเด่นและเคล็ดลับความอร่อยของไส้อั่วเห็ดถอบของร้านนั้น อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีทุกอย่าง โดยเฉพาะเห็ดถอบใช้เห็ดถอบสดเท่านั้น ไม่มีการใช้เห็ดถอบแช่แข็งหรือเห็ดถอบบรรจุกระป๋องอย่างเด็ดขาด และที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ต้องสะอาดและใส่ใจอย่างละเอียดเหมือนทำรับประทานเองในครอบครัว ซึ่งขั้นตอนการทำ จะเริ่มจากการนำเห็ดถอบที่ล้างทำความสะอาดแล้วไปเข้าเครื่องบดอย่างหยาบๆ จากนั้นนำไปเข้าเครื่องผสมกับเนื้อหมูและมันหมู พร้อมเติมน้ำพริกและน้ำปรุงรสสูตรเด็ดเฉพาะตัว รวมทั้งใบมะกรูดสับ, ต้นหอมสับ และผักชีสับ ให้เข้ากันดี เสร็จแล้วจึงนำส่วนผสมที่ได้ออกมาทำการยัดไส้ทำเป็นไส้อั่ว แล้วเอาไปรวนในกระทะที่ตั้งน้ำเดือดไว้ให้พอสุก และนำไปย่างไฟถ่านกะลามะพร้าว จนสุกและกลิ่นหอมกรุ่น พร้อมขายหน้าร้านและแพ็คแช่แข็งส่งขายทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันเจ้าของร้านนงพรรณไส้อั่ว บอกว่า เบื้องต้นมีลูกค้าสั่งจองไส้อั่วเห็ดถอบตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มผลิต ทั้งแบบดั้งเดิมและซูเปอร์เห็ดถอบ รวมแล้วกว่าร้อยกิโลกรัม และยังมีการทยอยสั่งจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทางร้านต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการเสาะหารวบรวมเห็ดถอบมาเป็นวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ตลอดช่วงฤดูเห็ดถอบที่เป็นช่วงสั้นๆ และปริมาณเห็ดถอบมีจำกัด ส่วนยอดการสั่งจองในปีนี้นั้น ยอมรับว่าอาจจะชะลอตัวลงกว่าปีที่ผ่านๆ มาเล็กน้อย คาดว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยในส่วนของทางร้านนั้น ได้รับผลกระทบจากราคาาต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางร้านยังคงราคาขายไว้เท่าเดิม ไส้อั่วเห็ดถอบสูตรดั้งเดิม กิโลกรัมละ 760 บาท และไส้อั่วซูเปอร์เห็ดถอบ กิโลกรัมละ 1,200 บาท แบ่งบรรจุในแพ็คสูญญากาศแช่แข็ง น้ำหนักแพ็คละ 500 กรัม
นางอนงพรรณ บอกด้วยว่า นอกจากไส้อั่วเห็ดถอบแล้ว ในช่วงฤดูเห็ดถอบเช่นนี้ ทางร้านยังจะมีทำเมนูเด็ดอื่นๆ ที่ปรุงจากเห็ดถอบเฉพาะช่วงนี้ ได้แก่ คั่วเห็ดถอบ,แกงอ่อมเห็ดถอบ และเห็ดถอบต้มกับน้ำพริก รวมทั้งในปีนี้ยังมีเมนูพิเศษที่นำวัตถุดิบหายากอย่าง "แมงมัน" ที่ออกเพียงปีละครั้งเช่นกันและราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท เอามาปรุงเป็น"น้ำพริกแมงมัน" ด้วยการคั่วแมงมันในกระทะจนสุกหอมและเด็ดปีกออกแล้วนำไปเป็นส่วนผสมตำรวมกับน้ำพริกหนุ่มสูตรเด็ดของร้าน บรรจุกระปุกละ 100 กรัม ราคา 250 บาท ขณะเดียวกันยังมีเมนูแนะนำอื่นๆ ได้แก่ ไส้อั่วสูตรดั้งเดิม,ซี่โครงหมูย่าง, สันคอหมูย่าง, น้ำพริกหนุ่ม และน้ำพริกตาแดง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ที่หน้าร้าน ที่แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณหน้าร้านยางรถยนต์ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวตั้งเตาย่างไส้อั่วขาย ทั้งแบบพร้อมรับประทานและแพ็คแช่แข็ง พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศโดยคิดค่าส่งตามจริง ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ก “นงพรรณไส้อั่วย่าง” ที่เปิดขายทางออนไลน์ด้วย หรือโทร 089-8505601.