สลด! หมอขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนราวเหล็กริมทางบายพาสชะอำ ดับ 2 เจ็บสาหัส 1

เพชรบุรี - หมอขับรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนราวเหล็กขอบทางบายพาสชะอำ ทะลุตัวรถ ชายหญิงเสียชีวิตคาที่ 2 ราย ขณะที่หญิงสูงอายุบาดเจ็บสาหัสติดภายในรถ กู้ภัยต้องเร่งตัดถ่างช่วยเหลือ เบื้องต้นพบเสื้อ “นายแพทย์ไพธยา สืบสิงห์” ภายในรถ คาดเป็นผู้ขับขี่
วันนี้ ( 29 พ.ค.) ตำรวจ สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนราวเหล็กขอบทาง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสายบายพาสชะอำ–ปราณบุรี ก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชร และรถกู้ชีพโรงพยาบาลชะอำ เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 18+100 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับ หลังพุ่งชนราวเหล็กขอบทางอย่างรุนแรง โดยราวเหล็กทะลุผ่านตั้งแต่กระจกหน้าถึงกระจกหลังของรถ
ภายในรถพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย นอกจากนี้ยังมีหญิงสูงอายุได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกจากซากรถ ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลชะอำเพื่อให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบภายในรถ เจ้าหน้าที่พบเสื้อของ นายแพทย์ไพธยา สืบสิงห์ คาดว่าเป็นผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว และเสียชีวิตอยู่ภายในรถ ส่วนหญิงที่เสียชีวิตบริเวณเบาะหน้าด้านซ้าย คาดว่าเป็นแฟนสาวที่เดินทางมาด้วยกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ขับขี่อาจเกิดอาการหลับในหรือรถเสียหลัก ก่อนพุ่งชนราวเหล็กริมทางจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐาน และสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป