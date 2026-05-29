โดนขู่-คู่กรณีเยอะ-คดีใกล้งวด!ครูเชียงรายร้องสอบงบอาหารกลางวันโรงเรียนต้นสังกัดร่วม 10 ปีไม่จบ ขอย้ายออกนอกพื้นที่

เชียงราย – ครูนักสู้ เดินหน้าร้องสอบงบอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนต้นสังกัดมาร่วมทศวรรษจนถึงวันนี้เรื่องยังไม่จบ แต่กลับโดนย้ายแทน แถมทั้งถูกสอบวินัย-หักเงินเดือน ยันขูดรถ-ปาหินใส่-ข่มขู่ ล่าสุดตัดสินใจขอย้ายไปกำแพงเพชรเพื่อความปลอดภัย-คู่กรณีเยอะ-คดีใกล้งวด
ครูกาหลง จบศรี อายุ 51 ปี ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.เชียงราย อีกครั้งในสัปดาห์นี้ เพื่อยื่นถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 8 คน ตั้งแต่กลางปี 2561 ขณะที่ยังสังกัดอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว
เพื่อให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้บริหารหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันเด็กที่มีเอกสารต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน มุ่งเป้าเดินเรื่องให้ถึงที่สุด หวังให้มีการเยียวยาค่าเสียหายแก่เด็กนักเรียนแม้จะจบการศึกษาออกไปหมดแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องทำให้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง 8 คนไปเรียบร้อยแล้ว และยังมีคดีที่ถึงศาลปกครองเชียงใหม่อีกจำนวน 2 คดี
ล่าสุดครูกาหลงยังได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 1 คน ในข้อหาดูหมิ่นใส่ความนางกาหลงและนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ด้วยการโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับครูเพจหนึ่งในทำนองว่า นางกาหลงเป็นผู้กระทำผิดเสียเองทั้งๆ ที่เป็นผู้ร้องทุกข์รวมทั้งกล่าวพาดพิงไปถึงผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ด้วย
นางกาหลงระบุว่าเนื่องจากช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตนก็ถูกกลั่นแกล้งหลายเรื่อง เช่น รถยนต์ถูกขูดขีด ถูกขว้างปาด้วยก้อนหิน ถูกกล่าวหาว่าทิ้งหน้าที่ราชการ ถูกครูในโรงเรียนปัจจุบันกลั่นแกล้งเพื่อหวังขับไล่ ฯลฯ จึงเกรงว่าตนเองและสามีซึ่งเป็นข้าราชการครูเช่นเดียวกันจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ดังนั้นตนและสามีจึงขอความคุ้มครองช่วยเหลือ ด้วยการให้ย้ายไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ประกอบกับสามีมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร และบิดามารดาของสามีอายุมากแล้วจึงต้องมีผู้ดูแลเลี้ยงดู จึงขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ตามระเบียบ ป.ป.ช.ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ.2562 ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.