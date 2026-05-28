สุดสลด!ดินถล่มทับหนุ่มเชียงรายวัย 18 ดับคาลำห้วย

เชียงราย – เกิดเหตุสุดสลด..ดินถล่มทับหนุ่มแม่จัน เชียงราย อายุ 18 ปี ถูกฝังดับทั้งเป็นคาลำห้วย
วันนี้ (28 พ.ค.) พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ต.ต.สมคิด คำเอื้อ สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน ได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกดินถล่มทับร่างจนเสียชีวิตที่บริเวณใกล้ลำห้วยพื้นที่หมู่บ้านแสนใหม่ หมู่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เมื่อเวลา 16.50 น.ที่ผ่านมา จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัย ฝ่ายปกครอง และญาติมิตร เข้าไปค้นหา-ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นชาย ทราบชื่อต่อมาคือนายยศกร อายุ 18 ปี ชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาใน ต.ป่าตึง ซึ่งอยู่ใกล้กับลำห้วยสภาพถูกกองดินบริเวณลำห้วยทับเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบและสอบถามผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เบื้องต้น พร้อมแจ้งแพทย์เวรโรงพยาบาลแม่จันทำการชันสูตร และแจ้งหน่วยกู้ภัยมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย จุด อ.แม่จัน เข้าไปนำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป