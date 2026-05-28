ตราดจัดกิจกรรม "ลงแขกลงคลอง" จับปลาหมอคางดำต่อเนื่องพบปริมาณลดลง

ตราด -ประมงจังหวัดตราด ร่วม อบต.แหลมกลัด จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” กำจัด ปลาหมอคลองดำต่อเนื่องพบปริมาณในแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มลด ขนาดปลาเล็กลง เตรียมจัดแข่งขันจับปลาในวันที่ 5 มิ.ย. ระดมพลังชุมชนช่วยจับ กระตุ้นแปรรูปเป็นเมนูอาหารอร่อย
วันนี้ ( 28 พ.ค.) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” ที่บริเวณคลองท่าน้ำ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เพื่อลดปริมาณ ปลาหมอคางดำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติหลังพบการระบาดในพื้นที่
กิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ประมง และ อบต.แหลมกลัด ร่วมกันทอดแหและอวนจับปลาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยครั้งล่าสุดจับปลาหมอคางดำ ได้เพียง 7 กิโลกรัม และยังพบว่าปลามีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันยังจับปลาพื้นถิ่นชนิดอื่นๆได้ด้วย เช่น ปลากระบอก ปลาแขยงกง ปลาบู่ และปลาแป้น
นอกจากนั้น สำนักงานประมงจังหวัดตราด ยังจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดกิจกรรมการแข่งขันจับปลาในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ เพื่อระดมพลังชุมชนช่วยกันจับปลา รวมทั้งยังจะจัดโชว์การแปรรูปเป็นเมนูอาหารอร่อยอีกด้วย
นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดตราด เผยว่าประมงจังหวัดตราดยังคงติดตามสถานการณ์ ปลาหมอคางดำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการกิจกรรมจับปลาที่คลองท่าน้ำในครั้งนี้พบว่าการจับปลาออกจากแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเริ่มเห็นผล
จึงร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนจัดกิจกรรมแข่งจับปลา เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชน ช่วยกันจับปลาขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทั้งนำไปบริโภคในครัวเรือน หรือใช้เป็นปลาเหยื่อตกปลา
ที่สำคัญ ประมงจังหวัดตราด ยังได้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยแต่งตั้งจิตอาสาในแต่ละหมู่บ้านช่วยติดตาม หากพบ ปลาหมอคางดำ ในจุดใหม่จะได้แจ้งและจัดการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการปล่อยปลานักล่าเพื่อช่วยควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำอีกด้วย
ด้าน น.ส.หฤทัย เห่งประถม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด กล่าวว่าจากการระดมชาวบ้านช่วยกันจับปลาในครั้งนี้ พบว่าปริมาณปลาหมอคางดำลดลง และตัวปลามีขนาดเล็กกว่าสัปดาห์ก่อน จึงอยากชวนประชาชนช่วยกันจับต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนปลาในคลองให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ ปลาหมอคางดำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย
ขณะที่จัดกิจกรรมแข่งขันจับ ปลาหมอคางดำ ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ ชาวบ้าน ชาวประมงและผู้สนใจสามารถนำแห อวน ตาข่าย หรือเครื่องมือจับปลาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกันทำเมนูจากปลาหมอคางดำ เพื่อสื่อสารว่าปลาชนิดนี้สามารถนำมาบริโภคและแปรรูปได้
“ปกติชาวบ้านจับ ปลาหมอคางดำ มาทำอาหารอยู่แล้ว ทั้งเมนูทอดและปลาแดดเดียว และวันที่ 5 มิ.ย.นี้ อยากชวนทุกคนมาช่วยกันจับ และนำมาทำเมนูอื่น ๆ เพื่อให้เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนไปด้วย” นายก อบต.แหลมกลัดกล่าว