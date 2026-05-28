รมช.คมนาคม รับฟังข้อเสนอเอกชน พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหิน รองรับแผนยกระดับสู่สนามบินนานาชาติ

ประจวบคีรีขันธ์ – รมช.ลงพื้นที่หัวหิน รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหิน รองรับการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศในอนาคต หวังผลักดันหัวหินสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ของภาคใต้ตอนบน
วันนี้ ( 28 พ.ค.) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ และการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหิน โดยมี นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ใทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
ภาคเอกชนได้เสนอแนวทางผลักดัน “เที่ยวบินข้ามภูมิภาค” (Regional Connectivity) เพื่อเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย อาทิ เส้นทาง หัวหิน–เชียงใหม่, หัวหิน–ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา รวมถึง หัวหิน–ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ เพื่อกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และขยายระยะเวลาการพักค้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเสนอให้ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางในรูปแบบ “Air-Rail-Sea Connectivity” เพื่อสร้างเครือข่ายการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศ ทางราง และทางทะเลอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในหลายจังหวัด
อีกทั้ง ท่าอากาศยานหัวหินยังถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการรองรับโครงการ Land Bridge ของรัฐบาล ที่จะช่วยยกระดับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและฝั่งอ่าวไทย ให้มีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกส์ การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต
ด้านนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศในระยะต่อไป