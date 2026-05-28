เชียงใหม่เดินเครื่องฟื้นฟูอนุรักษ์ยางนาบนถนนเชียงใหม่-ลำพูน(สายเก่า)มุ่งเน้นความปลอดภัยควบคู่ประวัติศาสตร์

เชียงใหม่-จังหวัดเชียงใหม่โดยอนุกรรมการติดตามตรวจสอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเดินหน้าฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนเชียงใหม่-ลำพูน(สายเก่า) มุ่งคงเอกลักษณ์เส้นทางประวัติศาสตร์ ควบคู่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตประจำวันและสัญจร
วันนี้ (28 พ.ค. 69) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่อำเภอสารภี) โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาต้นยางนาตลอดแนวทางหลวงหมายเลข 106 (เชียงใหม่ - ลำพูน) หรือเส้นต้นยางนา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟู และบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่าร้อยปี ให้สามารถอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนได้โดยปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ต้นยางนาถูกทำลายหรือปล่อยให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลง พร้อมยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพของต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง พบว่าบางจุดถูกปูนซีเมนต์ และยางมะตอยพื้นถนนปิดทับระบบรากรอบลำต้น ทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านหล่อเลี้ยงลำต้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้เปลี่ยนเป็นการใส่บล็อกซีเมนต์ตัวหนอนแทน เพื่อให้น้ำระบายลงสู่พื้นดินได้
ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนา เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดอันตรายจากกิ่งต้นไม้ตกใส่ประชาชน โดยจะตัดแต่งกิ่งและลำต้นจากความสูง 50-60 เมตร ให้เหลือความสูง 25-30 เมตร ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ 200 ต้นต่อปี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนต่อไป