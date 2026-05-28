ตำรวจสนธิกำลังทลายโรงงานน้ำกระท่อมเถื่อน ตั้งหรากลางเมืองมุกดาหาร ห่างโรงเรียนแค่ 400 เมตร

มุกดาหาร-ตำรวจสนธิกำลังทลายโรงงานผลิตน้ำกระท่อมเถื่อนกลางเมืองมุกดาหาร ลอบผลิตบรรจุขวดขาย น้ำกระท่อมรสผลไม้หลากชนิดรวม 10 สูตร อึ้งโรงงานตั้งหรากลางเมืองห่างโรงเรียนเพียง 400 เมตร ยึดของกลาง 689 ขวด พร้อมใบกระท่อมสดจำนวนมาก
วันนี้ (28 พ.ค.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร เปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านเลขที่ 21 ซอยบุญชาลี ถนนวงค์คำพา เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า บ้านหลังนี้ลักลอบเปิดสถานที่ผลิตน้ำกระท่อมบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ชุมชน โดยจุดดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) ห่างกันเพียงประมาณ 400 เมตร
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยพ.ต.ท.ฉัตรมงคล บุญกลาง รอง ผกก.สืบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร, นายอัฐพร กิจนิธิวรวริศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายหมวดเอกดนุภพ รองไชย, นางสาวสุกัญญา พันธุ์พิบูล ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร, นายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้าน พบคนงานกำลังต้มน้ำกระท่อมในหม้อขนาดใหญ่จำนวน 3 หม้อ พร้อมตรวจพบน้ำกระท่อมที่บรรจุขวดพร้อมจำหน่ายแล้วจำนวน 689 ขวด โดยมีการแต่งกลิ่นและผสมรสชาติหลากหลายรวม 10 สูตร ได้แก่ องุ่น, สตรอเบอร์รี่, ลิ้นจี่, แตงโม, สับปะรด, แอปเปิล, แคนตาลูป, ชาไทย, โกโก้ และสูตรดั้งเดิม
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบใบกระท่อมสดประมาณกว่า 20 กิโลกรัม ขวดเปล่าที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำกระท่อมจำนวนมาก หัวเชื้อน้ำหวานเข้มข้น ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่ามีการผลิตในลักษณะครบวงจรคล้ายโรงงานขนาดย่อม ตั้งแต่ขั้นตอนการต้ม ผสม บรรจุ และเตรียมกระจายจำหน่าย โดยตั้งราคาขายขวดละ 60 บาท ส่วนรสโกโก้จำหน่ายในราคา 70 บาท
นายอัฐพร กิจนิธิวรวริศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าการเข้าตรวจสอบครั้งนี้เป็นผลจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพราะมีการลักลอบผลิตเครื่องดื่มน้ำกระท่อมในเชิงพาณิชย์ภายในชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการตามกฎหมาย
ด้านนายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการลักลอบผลิตน้ำกระท่อมบรรจุขวดจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน จากการเข้าตรวจค้นพบว่าดำเนินการในลักษณะคล้ายโรงงานขนาดย่อม มีทั้งขั้นตอนการต้ม ผสมรสชาติ และบรรจุขวดเพื่อจำหน่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าระงับและดำเนินการทันที
จากการสอบถามเบื้องต้นนายชัยวัฒน์ หรือ “แบงค์” รับว่าเป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำกระท่อมดังกล่าว โดยเปิดลักลอบดำเนินกิจการมาแล้วประมาณ 2 เดือน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6(8) เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมา เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (28 พ.ค.) ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมบูรณาการกับปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร /สสจ.มุกดาหาร และสภ.เมืองมุกดาหาร เข้าตรวจสอ กรณีประชาชนพลเมืองดี ร้องตรวจสอบ ร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทำให้ เยาวชน มาซื้อดื่มกันจนทำให้ครอบครัวเดือดร้อน โดยขายน้ำดื่มบังหน้าร้านเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
จึงออกตรวจตามเป้าหมาย ที่ร้านขายน้ำกระท่อม ที่เป็นปาะเภทแผงลอย บริเวณข้างถนนชยางกูร อำเภอเมือง (ตรงข้ามห้างโรบินสัน สาขามุกดาหาร) ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการจำหน่ายน้ำกระท่อมจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อเจ้าของร้าน และรับว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมจริง ทำการตรวจนับมีจำนวนทั้งสิ้น 169 ขวด มีหลากสี เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้จำหน่ายน้ำกระท่อม และเจ้าของร้าน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป